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“Geçtiğimiz sezon ciddi sıkıntılar yaşamamıza karşın hedefimiz olan 3’üncülüğe ulaştık. Bu sezon ise taraflı tarafsız herkesin sempatisini kazandık. Çünkü güzel futbol oynuyorduk. İzleyenin keyif almasını sağlıyorduk.

"Bir Beşiktaş’ın istatistiklerine bakın, bir de rakiplere... Üstelik bunu kısıtlı imkanlarla başardık. Sezon başında transfer için yeterli bütçemiz yoktu. En çok Hulk’u istedim. Bir de İtalya’dan bir stoper getirmek için çok uğraştık. Ekonomik nedenlerden dolayı ikisi de olmadı."

"Sezon başı çok önemli puan kayıpları yaşadık. Konyaspor’a, Gaziantepspor’a, Alanyaspor’a yenilmiştik. Takımdaki herkes şaşkındı. Eleştiriler yükseldi. Hatta yerime gelecek teknik adam isimleri dolaşmaya başlamıştı ortalıkta."