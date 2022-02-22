Servet değerinde camlar yola savruldu, gözyaşlarını tutamadı

İHA
22 Şubat 2022 Salı, 17:29
Servet değerinde camlar yola savruldu, gözyaşlarını tutamadı

Samsun'da bir duşakabin iş yeri sahibi, depodan işyerine nakliyat kamyoneti ile götürdüğü 115 bin liralık duşakabin camlarını kamyonetin kavşakta virajı alamayarak camlarının yola devrilip kırılması üzerine üzüntünden gözyaşı döküp ağladı.

Servet değerinde camlar yola savruldu, gözyaşlarını tutamadı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde duşakabin dükkanı sahibi S.K., Y.A. idaresindeki nakliyat kamyonuna 115 bin lira değerindeki duşakabin camlarını yükletip deposundan işyerine götürmek için yola çıktı. 

Servet değerinde camlar yola savruldu, gözyaşlarını tutamadı

Y.A. idaresindeki kamyonet Canik ilçesi viyadük altındaki kavşağı dönmek isterken kamyonetin üzerindeki camlar yola devrilerek karayolu üzerine saçılarak kırıldı. 

Servet değerinde camlar yola savruldu, gözyaşlarını tutamadı

Camların sahibi S.K., önce bir kamyonet temin etti ve kırılmayan sağlam camları bunlara yükleyip götürmek istedi. Kırılmadan sağlam kalan camların çizilmiş olabileceğini ve bunları müşterilerine satmaya vicdanın kabul etmediğini söyleyen S.K. sağlam olan camları da almaktan vazgeçti.

Servet değerinde camlar yola savruldu, gözyaşlarını tutamadı

GÖZYAŞI DÖKTÜ

Canik Belediyesi ekipleri camları iş makinesi ile kamyona yükleyip çöp istasyonuna götürdü. S.K. camların iş makinası ile kamyona yüklenmesini izlerken üzüntüsünden gözyaşı döktü. Camlar yoldan kaldırıldıktan sonra yol araç trafiğine açıldı.

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