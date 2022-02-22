Servet değerinde camlar yola savruldu, gözyaşlarını tutamadı

Camların sahibi S.K., önce bir kamyonet temin etti ve kırılmayan sağlam camları bunlara yükleyip götürmek istedi. Kırılmadan sağlam kalan camların çizilmiş olabileceğini ve bunları müşterilerine satmaya vicdanın kabul etmediğini söyleyen S.K. sağlam olan camları da almaktan vazgeçti.