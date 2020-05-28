7

"Sabunun ham maddesi var, onları karıştırıp, pişirip, hazırlayıp kalıplara döküyoruz. Bunları ihtiyaç sahiplerine ve sığınmacılara dağıtıyoruz. Ücretsiz olarak veriyoruz. Dernekte 5 kişi çalışıyoruz. Günlük 6 saat çalışarak, ortalama 300 sabun üretiyoruz. Burada çalışanlar sabun üreterek meslek öğrendiler. Buradaki 5 kişi öğrendikleri meslekle kimseye muhtaç olmadan, kendi ihtiyaçlarını karşılayacak bir gelir sağlayabilirler."