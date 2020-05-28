<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Kırşehir'deki Afganistan uyruklu sığınmacı kadınlar, Birleşmiş Milletler (BM) Yüksek Komiserliğine sunulan proje kapsamında, ihtiyaç sahibi aileler için ürettikleri sabunlarla yeni tip koronavirüs mücadelesine destek veriyor.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Kırşehir'deki Afganistan uyruklu sığınmacı kadınlar, Birleşmiş Milletler (BM) Yüksek Komiserliğine sunulan proje kapsamında, ihtiyaç sahibi aileler için ürettikleri sabunlarla yeni tip koronavirüs mücadelesine destek veriyor.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Afganistanlılar Himaye Derneği adına&nbsp;BM&nbsp;Yüksek Komiserliğine sunulan "Hepimiz Biriz" projesi onaylandı ve malzeme temini için maddi destek aldı.&nbsp;<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Afganistanlılar Himaye Derneği adına BM Yüksek Komiserliğine sunulan "Hepimiz Biriz" projesi onaylandı ve malzeme temini için maddi destek aldı. 


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Dernek binasında hayata geçirilen projeyle&nbsp;Afganistan uyruklu 5 kadın meslek öğrenerek, üretim sürecine katılmanın mutluluğunu yaşadı. Kadınların bugüne kadar ürettiği doğal, Hindistan cevizli ve zeytinyağlı 2 bin 400 sabun, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Suriye, Irak, Afganistan uyruklu sığınmacılarla ihtiyaç sahibi Türk vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Dernek binasında hayata geçirilen projeyle Afganistan uyruklu 5 kadın meslek öğrenerek, üretim sürecine katılmanın mutluluğunu yaşadı. Kadınların bugüne kadar ürettiği doğal, Hindistan cevizli ve zeytinyağlı 2 bin 400 sabun, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Suriye, Irak, Afganistan uyruklu sığınmacılarla ihtiyaç sahibi Türk vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Dernek Başkanı Rabia Habibullah, yaklaşık 1,5 yıldır başta Afganistan'dan gelenler olmak üzere sığınmacı kadınların sosyal hayata kazandırılması için gayret gösterdiklerini söyledi.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Dernek Başkanı Rabia Habibullah, yaklaşık 1,5 yıldır başta Afganistan'dan gelenler olmak üzere sığınmacı kadınların sosyal hayata kazandırılması için gayret gösterdiklerini söyledi.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Onların Türkiye'ye adaptasyonuna yardımcı olduklarını ve Türkçe kursları açtıklarını belirten Habibullah, meslek kurslarıyla da aile bütçelerine katkı yapmaları için uğraştıklarını ifade etti.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Onların Türkiye'ye adaptasyonuna yardımcı olduklarını ve Türkçe kursları açtıklarını belirten Habibullah, meslek kurslarıyla da aile bütçelerine katkı yapmaları için uğraştıklarını ifade etti.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">BM'nin destek sağlayacağını duyunca dernek olarak müracaatta bulunduklarını anlatan Rabia Habibullah, projelerinin kabul edilmesiyle de BM'den gönderilen formül eşliğinde sabun üretimine başladıklarını aktardı. Sığınmacı kadınların doğal, Hindistan cevizli ve zeytinyağlı sabunlar ürettiklerini vurgulayan Habibullah, şöyle konuştu:<o:p></o:p></span></p><br></p>
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BM'nin destek sağlayacağını duyunca dernek olarak müracaatta bulunduklarını anlatan Rabia Habibullah, projelerinin kabul edilmesiyle de BM'den gönderilen formül eşliğinde sabun üretimine başladıklarını aktardı. Sığınmacı kadınların doğal, Hindistan cevizli ve zeytinyağlı sabunlar ürettiklerini vurgulayan Habibullah, şöyle konuştu:


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">"Sabunun ham maddesi var, onları karıştırıp, pişirip, hazırlayıp kalıplara döküyoruz. Bunları ihtiyaç sahiplerine ve sığınmacılara dağıtıyoruz. Ücretsiz olarak veriyoruz. Dernekte 5 kişi çalışıyoruz. Günlük 6 saat çalışarak, ortalama 300 sabun üretiyoruz.&nbsp;Burada çalışanlar sabun üreterek meslek öğrendiler. Buradaki 5 kişi öğrendikleri meslekle kimseye muhtaç olmadan, kendi ihtiyaçlarını karşılayacak bir gelir sağlayabilirler."<o:p></o:p></span></p><br></p>
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"Sabunun ham maddesi var, onları karıştırıp, pişirip, hazırlayıp kalıplara döküyoruz. Bunları ihtiyaç sahiplerine ve sığınmacılara dağıtıyoruz. Ücretsiz olarak veriyoruz. Dernekte 5 kişi çalışıyoruz. Günlük 6 saat çalışarak, ortalama 300 sabun üretiyoruz. Burada çalışanlar sabun üreterek meslek öğrendiler. Buradaki 5 kişi öğrendikleri meslekle kimseye muhtaç olmadan, kendi ihtiyaçlarını karşılayacak bir gelir sağlayabilirler."


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Rabia Habibullah, Covid-19 salgını bitinceye kadar proje desteği sağlanması halinde sabun üretmeyi sürdürmeyi amaçladıklarını dile getirdi.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Rabia Habibullah, Covid-19 salgını bitinceye kadar proje desteği sağlanması halinde sabun üretmeyi sürdürmeyi amaçladıklarını dile getirdi.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Sığınmacı kadınlardan&nbsp;Reyhani Rasuli ise "Burada sabun üretmeyi öğrendim. Bundan sonra sabun üreterek para kazanmak istiyorum. Evliyim ama ailemden zaman ayırarak buradayım, üretim yapıyoruz." dedi.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Sığınmacı kadınlardan Reyhani Rasuli ise "Burada sabun üretmeyi öğrendim. Bundan sonra sabun üreterek para kazanmak istiyorum. Evliyim ama ailemden zaman ayırarak buradayım, üretim yapıyoruz." dedi.


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