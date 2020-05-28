Dernek binasında hayata geçirilen projeyle Afganistan uyruklu 5 kadın
meslek öğrenerek, üretim sürecine katılmanın mutluluğunu yaşadı. Kadınların
bugüne kadar ürettiği doğal, Hindistan cevizli ve zeytinyağlı 2 bin 400 sabun,
Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Suriye, Irak, Afganistan uyruklu
sığınmacılarla ihtiyaç sahibi Türk vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.
BM'nin destek sağlayacağını duyunca dernek olarak müracaatta bulunduklarını
anlatan Rabia Habibullah, projelerinin kabul edilmesiyle de BM'den gönderilen
formül eşliğinde sabun üretimine başladıklarını aktardı. Sığınmacı kadınların
doğal, Hindistan cevizli ve zeytinyağlı sabunlar ürettiklerini vurgulayan
Habibullah, şöyle konuştu:
"Sabunun ham maddesi var, onları karıştırıp, pişirip, hazırlayıp
kalıplara döküyoruz. Bunları ihtiyaç sahiplerine ve sığınmacılara dağıtıyoruz.
Ücretsiz olarak veriyoruz. Dernekte 5 kişi çalışıyoruz. Günlük 6 saat
çalışarak, ortalama 300 sabun üretiyoruz. Burada çalışanlar sabun üreterek
meslek öğrendiler. Buradaki 5 kişi öğrendikleri meslekle kimseye muhtaç
olmadan, kendi ihtiyaçlarını karşılayacak bir gelir sağlayabilirler."
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