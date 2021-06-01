4

En iyi 3D dövüş oyunlarından birisi haline gelen Virtua Fighter 5: Ultimate Showdon, hem kütüphaneye eklenecek hem de PlayStation Plus üyelerine ücretsiz olarak sunulacak. Listenin son oyunu Car Mechanic Simulator'da ise oyuncular, kendi arabalarını tamir edip çeşitli geliştirme ve modifikasyonlar yapabilecek.