Sony, The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition'ın yakın zamanda PlayStation Now kütüphanelerinde yerini alacağını belirtti.
Listeye eklenecek diğer oyunların arasında Sonic Mania, Sonic Forces, Team Sonic Racing, Slay the Spire, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown ve Car Mechanic Simulator bulunuyor.
Sony, efsanevi Sonic Mania oyununun 30. yılını kutlamak adına Sonic Mania, Sonic Forces ve Team Sonic Racing oyunlarını yine önümüzdeki dönemde PlayStation Now kütüphanesine ekleyeceğini belirtti. Listeye alınan diğer oyun Kill the Spire, oyuncuların yüzlerce kart arasından kendi destelerini oluşturmasına ve stratejik hamlelerle rakibini yenmesine olanak sağlıyor. Bu oyun, 6 Aralık 2021'e kadar PlayStation Now'daki yerini koruyacak.
En iyi 3D dövüş oyunlarından birisi haline gelen Virtua Fighter 5: Ultimate Showdon, hem kütüphaneye eklenecek hem de PlayStation Plus üyelerine ücretsiz olarak sunulacak. Listenin son oyunu Car Mechanic Simulator'da ise oyuncular, kendi arabalarını tamir edip çeşitli geliştirme ve modifikasyonlar yapabilecek.
Kaynak: Webtekno
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