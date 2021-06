2

Sony, The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition'ın yakın zamanda PlayStation Now kütüphanelerinde yerini alacağını belirtti.

Listeye eklenecek diğer oyunların arasında Sonic Mania, Sonic Forces, Team Sonic Racing, Slay the Spire, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown ve Car Mechanic Simulator bulunuyor.