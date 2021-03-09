<p>Altay Bayındır| Fenerbahçe| Kaleci&nbsp;</p>
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Altay Bayındır| Fenerbahçe| Kaleci 

<p>Gökhan Gönül| Fenerbahçe| Sağ bek</p>
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Gökhan Gönül| Fenerbahçe| Sağ bek

<p>Alpaslan Öztürk| Göztepe| Stoper</p>
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Alpaslan Öztürk| Göztepe| Stoper

<p>A. Szalai| Fenerbahçe| Stoper</p>
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A. Szalai| Fenerbahçe| Stoper

<p>Berkan Emir| Göztepe| Sol bek</p>
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Berkan Emir| Göztepe| Sol bek

<p>Bistrovic| Kasımpaşa| Sağ kanat</p>
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Bistrovic| Kasımpaşa| Sağ kanat

<p>Pelkas| Fenerbahçe| Orta saha</p>
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Pelkas| Fenerbahçe| Orta saha

<p>Alper Potuk| Ankaragücü| Orta saha</p>
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Alper Potuk| Ankaragücü| Orta saha

<p>Davidson| Alanyaspor| Sol kanat</p>
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Davidson| Alanyaspor| Sol kanat

<p>Radamel Falcao| Galatasaray| Forvet&nbsp;</p>
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Radamel Falcao| Galatasaray| Forvet 

<p>Vicent Aboubakar| Beşiktaş| Forvet</p>
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Vicent Aboubakar| Beşiktaş| Forvet

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