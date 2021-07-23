<p>Turkuaz rengi ve büyüleyen güzelliğiyle Sivas’ın simgelerinden olan Kızılçan Gölü, kuraklık nedeniyle renk değiştirdi.<br data-mce-bogus="1"></p>
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Turkuaz rengi ve büyüleyen güzelliğiyle Sivas’ın simgelerinden olan Kızılçan Gölü, kuraklık nedeniyle renk değiştirdi.

<p>Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Canova köyü sınırları içerisinde bulunan Kızılçan Gölü kuraklık nedeniyle tanınmaz hale geldi.<br data-mce-bogus="1"></p>
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Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Canova köyü sınırları içerisinde bulunan Kızılçan Gölü kuraklık nedeniyle tanınmaz hale geldi.

<p>Turkuaz rengi ve güzelliği ile büyüleyen gölde su seviyesi düşünce turkuaz renk sarıya döndü.<span id="_mce_caret" data-mce-bogus="1" data-mce-type="format-caret"><strong></strong></span><br data-mce-bogus="1"></p>
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Turkuaz rengi ve güzelliği ile büyüleyen gölde su seviyesi düşünce turkuaz renk sarıya döndü.

<p>Azalan su seviyesi zemindeki balçığın yüzeye çıkmasına neden oldu.<br data-mce-bogus="1"></p>
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Azalan su seviyesi zemindeki balçığın yüzeye çıkmasına neden oldu.

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