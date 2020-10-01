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"MÜZE MUMU, ESTETİĞİ BOZMUYOR, SÖKÜLMESİ DE KOLAY"

Sevim Avcı Yener, tarihi eserleri sabitlemede özel malzeme kullandıklarını belirterek, "Müze mumu diye bahsettiğimiz yüzde 100 doğal bir malzeme ve yurt dışından geliyor. Genelde bu tarz sabitlemelerde ve hareketli malzemelerin ve müzeler gibi alanlarda sabitleme amacıyla kullanılıyor. Bu malzeme hiçbir şekilde sabitlediğimiz eşyalara herhangi bir eksi etkisi olmuyor. Estetik olarak da hiçbir şekilde mevcut olan tarihi eserimize hiçbir etkisi olmuyor. Aynen orijinal haliyle sabitliyor ve çıkarmak istediğimizde de orijinal haline en ufak bir müdahale söz konusu olmuyor. Hiçbir şekilde tarihi eser yapılarımıza zarar vermeden altına yerleştirip, saat yönünde hareket ettirdiğinizde bu malzememiz sabitliyor. Mevcut yerinden çıkarmak istediğimizde de saat yönünün tersine hareket ettiriyoruz ve bulunduğu ortamdan çıkartabiliyoruz. Bu bağlamda burada bulunan birçok malzememizi sabitledik, hatta ufak tefek bazı depremler sonrası tespitlerimiz de oldu. Herhangi bir aksilik ile de karşılaşmadık. Tabii müze müdürlüğümüzün talimatları ve uygun görüşleri çerçevesinde bu projemizi daha da geliştirip ilerletmek istiyoruz."