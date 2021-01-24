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Yeni yerleşim alanının altyapı çalışmasının henüz yapılamadığını söyleyen Himmetoğlu Köyü Muhtarı Mustafa Terli, “Termik santralin kuruluşuna 2013 yılında başlandı. 2015 yılında faaliyete geçti. Bu bölgede olan ocaklardan linyit kömürü çıkarılıyor ve bunlar da termik santralde enerjiye çevriliyor. Bu kazı çalışmalarından dolayı burada 2014-2015 yıllarında acele kamulaştırma süreci başladı. Bu süreçte 2 bin 500 dönüm yer kamulaştırıldı. Bu kamulaştırmanın içerisinde 3 mahalleli Himmetoğlu köyünün bir mahallesi tamamen birisi de kısmen kamulaştırma alanı içerisine girdi. Biz yetkililere ‘evleri kamulaştırıyorsunuz ama biz nereye gideceğiz?’ dedik. Bize ‘devlet sizi atacak değil. Mutlaka bir yere yerleştirecek’ denildi. Bu süreç çok yavaş ilerledi ve 2021 yılına geldik. Türkiye Kömür İşletmeleri'nden kullanmadığı bir alan ücret karşılığı alındı. Buraya bir yerleşim yeri projesi yapıldı. Parselizasyon yapılarak hak sahiplerine dağıtıldı. Fakat alt yapısı yapılmadığından dolayı bugüne kadar geldik” dedi.