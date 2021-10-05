Trabzonsporlu Bakasetas’a, Abdullah Avcı etkisi

2020-2021 sezonunun devre arasında Aytemiz Alanyaspor’dan, Trabzonspor’a transfer olan Anastasios Bakasetas, bordo-mavili takımın hücum hattına önemli katkısı sağlayarak, transferi için istekli olan hocası Abdullah Avcı’yı mahcup etmedi. Geçtiğimiz sezon 19 maçta 6 gol, 2 asistle oynayan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise 8 mücadelede 5 gol, 3 asist yaptı.