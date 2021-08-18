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Taliban'ın, Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinin ardından Afgan halkı ülkeyi terk etmek için Kabil Havalimanı'ndan kalkan bir Amerikan uçağının kanat ve iniş takımına tutunarak kaçmaya çalışmıştı. O kişilerin uçaktan düştüğü anlar tüm dünyada ses getirdi.

