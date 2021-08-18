<p>Taliban'ın, Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinin ardından Afgan halkı ülkeyi terk etmek için Kabil Havalimanı'ndan kalkan bir Amerikan uçağının kanat ve iniş takımına tutunarak kaçmaya çalışmıştı. O kişilerin uçaktan düştüğü anlar tüm dünyada ses getirdi.<br></p>
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Taliban'ın, Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinin ardından Afgan halkı ülkeyi terk etmek için Kabil Havalimanı'ndan kalkan bir Amerikan uçağının kanat ve iniş takımına tutunarak kaçmaya çalışmıştı. O kişilerin uçaktan düştüğü anlar tüm dünyada ses getirdi.

<p>İktidara yakınlığı ile bilinen şarkıcı Tuğba Ekinci de Kabil'deki havalimanı görüntülerini paylaşarak <em><strong>"Allah'ı sevmek şeriattan geçmez akıllı insan olun"</strong></em> ifadelerini kullandı.<br></p>
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İktidara yakınlığı ile bilinen şarkıcı Tuğba Ekinci de Kabil'deki havalimanı görüntülerini paylaşarak "Allah'ı sevmek şeriattan geçmez akıllı insan olun" ifadelerini kullandı.

<p>Instagram hesabından Kabil'de Taliban'dan kaçmaya çalışan insanları paylaşan Ekinci şu ifadeleri kullandı:</p><p><em><strong>"Laik ülkelere giden uçakların ardından böyle koşmamak için şeriata her zaman hayır. Kıymetini bil, Cumhuriyet'i koru."</strong></em></p>
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Instagram hesabından Kabil'de Taliban'dan kaçmaya çalışan insanları paylaşan Ekinci şu ifadeleri kullandı:

"Laik ülkelere giden uçakların ardından böyle koşmamak için şeriata her zaman hayır. Kıymetini bil, Cumhuriyet'i koru."

<p>Her fırsatta AKP'ye verdiği destekle gündeme gelen Ekinci'nin bu paylaşımı sosyal medyada dikkat çekti.</p>
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Her fırsatta AKP'ye verdiği destekle gündeme gelen Ekinci'nin bu paylaşımı sosyal medyada dikkat çekti.

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