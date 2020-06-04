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"Son bir yıl içerisinde sizin ve ailenizin geçim şartları/refah düzeyi nasıl değişti?" sorusuna toplumun yüzde 53.5’i kendisinin ve ailesinin refah düzeyinin son bir yıl içerisinde kötüleştiğini söyledi. Yüzde 11,1’i ise refah düzeyinin son bir yıl içerisinde iyileştiğini belirtti. Geçim şartlarında bir değişim olmadığını söyleyenlerin oranı yüzde yüzde 34,6 olurken 'fikrim yok' diyenlerin oranı yüzde 0.8 oldu.

