UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye 19. sırada kaldı

cumhuriyet.com.tr
22 Ekim 2021 Cuma, 12:10
<p>Bu sezonu ülke sıralamasında ilk 15'te bitiremezsek, 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne 1 (play-off turu), UEFA Avrupa Ligi'ne 0 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 3 takımla katılım sağlayacağız. İlk 15 içerisinde yer alırsak Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 1, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 takımla katılım sağlayacağız.&nbsp;</p><p>İşte UEFA ülkeler sıralamasında son durum:</p>

Bu sezonu ülke sıralamasında ilk 15'te bitiremezsek, 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne 1 (play-off turu), UEFA Avrupa Ligi'ne 0 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 3 takımla katılım sağlayacağız. İlk 15 içerisinde yer alırsak Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 1, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 takımla katılım sağlayacağız. 

İşte UEFA ülkeler sıralamasında son durum:

<p>1 İNGİLTERE: 92.355</p>

1 İNGİLTERE: 92.355

<p>2 İSPANYA: 83.998</p>

2 İSPANYA: 83.998

<p>3 İTALYA: 66.902</p>

3 İTALYA: 66.902

<p>4 ALMANYA: 64.927</p>

4 ALMANYA: 64.927

<p>5 FRANSA: 48.081</p>

5 FRANSA: 48.081

<p>6 PORTEKİZ: 46.216</p>

6 PORTEKİZ: 46.216

<p>7 HOLLANDA: 38.100</p>

7 HOLLANDA: 38.100

<p>8 AVUSTURYA: 34.050</p>

8 AVUSTURYA: 34.050

<p>9 İSKOÇYA: 32.100</p>

9 İSKOÇYA: 32.100

<p>10 RUSYA: 31.682</p>

10 RUSYA: 31.682

<p>11 UKRAYNA: 31.000</p>

11 UKRAYNA: 31.000

<p>12 SIRBİSTAN: 29.125</p>

12 SIRBİSTAN: 29.125

<p>13 BELÇİKA: 28.600</p>

13 BELÇİKA: 28.600

<p>14 İSVİÇRE: 27.425</p>

14 İSVİÇRE: 27.425

<p>15 HIRVATİSTAN: 24.900</p>

15 HIRVATİSTAN: 24.900

<p>16 YUNANİSTAN: 24.700</p>

16 YUNANİSTAN: 24.700

<p>17 GÜNEY KIBRIS: 24.625</p>

17 GÜNEY KIBRIS: 24.625

<p>18 ÇEKYA: 24.600</p>

18 ÇEKYA: 24.600

<p>19 TÜRKİYE: 24.500</p>

19 TÜRKİYE: 24.500

<p>20 NORVEÇ: 23.750</p>

20 NORVEÇ: 23.750

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