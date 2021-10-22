UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye 19. sırada kaldı
Bu sezonu ülke sıralamasında ilk 15'te bitiremezsek, 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne 1 (play-off turu), UEFA Avrupa Ligi'ne 0 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 3 takımla katılım sağlayacağız. İlk 15 içerisinde yer alırsak Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 1, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 takımla katılım sağlayacağız.
İşte UEFA ülkeler sıralamasında son durum:
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