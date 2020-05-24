<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Van'ın Muradiye ilçesindeki Bendimahi Çayı'nda toplu balık ölümlerinin yaşanması üzerine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Van'ın Muradiye ilçesindeki Bendimahi Çayı'nda toplu balık ölümlerinin yaşanması üzerine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Balaklı Mahallesi yakınlarındaki çayda çok sayıda balığın telef olduğunu gören vatandaşlar, durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.&nbsp;<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Balaklı Mahallesi yakınlarındaki çayda çok sayıda balığın telef olduğunu gören vatandaşlar, durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi. 


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Bölgeye giden ekipler ve Van Yüzüncü Yıl&nbsp;Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ataman Altuğ Atıcı, sudan ve balıklardan numune aldı.&nbsp;<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Bölgeye giden ekipler ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ataman Altuğ Atıcı, sudan ve balıklardan numune aldı. 


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Yapılan inceleme sonucunda, su kriterlerinin balıklar için uygun olduğu ve suda kimyasal atık bulunmadığı belirtildi.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Yapılan inceleme sonucunda, su kriterlerinin balıklar için uygun olduğu ve suda kimyasal atık bulunmadığı belirtildi.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, yaptığı yazılı açıklamada, incelemede balıkların doğal nedenlerle öldüğünün tespit edildiğini kaydetti.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, yaptığı yazılı açıklamada, incelemede balıkların doğal nedenlerle öldüğünün tespit edildiğini kaydetti.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2B2B2B;mso-fareast-language: TR">Görentaş, suda görülen az miktardaki köpüğün kimyasal olmadığını belirterek, "Bunun balıkların stresten dolayı vücutlarında&nbsp;salgıladıkları mukus sıvısı olduğu belirlendi." bilgisini verdi.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Görentaş, suda görülen az miktardaki köpüğün kimyasal olmadığını belirterek, "Bunun balıkların stresten dolayı vücutlarında salgıladıkları mukus sıvısı olduğu belirlendi." bilgisini verdi.


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