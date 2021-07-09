<p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Diyarbakır'ı ziyaret ediyor. Erdoğan, 'Diyarbakır Anneleri'ni de ziyaret etti.<br></p>
1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Diyarbakır'ı ziyaret ediyor. Erdoğan, 'Diyarbakır Anneleri'ni de ziyaret etti.

<p>Erdoğan'ın ziyareti sırasında; yanında, son günlerde adı organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen İçişleri Bakanı <strong>Süleyman Soylu</strong> da vardı.<br></p>
2

Erdoğan'ın ziyareti sırasında; yanında, son günlerde adı organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da vardı.

<p>Tartışmaların odağındaki isim Bakan Soylu'ya MHP lideri Devlet Bahçeli sahip çıkmış; Erdoğan'ın, Soylu konusundaki tutumu merak konusu olmuştu.<br></p>
3

Tartışmaların odağındaki isim Bakan Soylu'ya MHP lideri Devlet Bahçeli sahip çıkmış; Erdoğan'ın, Soylu konusundaki tutumu merak konusu olmuştu.

Video Haberler