Volkan Demirel'den 'Arda Güler' yorumu
Programda, Fenerbahçe Spor Kulübünde 16 sezon boyunca kalecilik görevini üstlenen Volkan Demirel ile Türkiye - Portekiz milli takım karşılaşması, süper ligdeki takımların durumu ve Fatih Karagümrük Spor Kulübü’nün geleceği ele alındı. 2021 yılı sonunda Fatih Karagümrük Spor Kulübü Teknik Direktörlüğü görevini üstlenen Volkan Demirel, gelecekteki hedefinin UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne girebilmek olduğunu söyledi.
“EMRE MOR’UN MİLLİ TAKIM KADROSUNDA OLMASINI ÇOK İSTERDİM”
Futbolcularından Emre Mor ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Demirel, “Emre Mor, son zamanlarda milli takım forması giymeyi hak eden bir futbolcudur. İlk 11’de başlasa değişiklikle de girse, skora katkı yapabileceğini düşündüğüm bir futbolcu” dedi.
Demirel, Arda Güler’in performansıyla ilgili olarak şöyle konuştu: “Arda ile daha önce çalışma fırsatı buldum. Zamanı geldiğinde oyuncunun milli takımda yer alacağını ve Fenerbahçe’ye de katkı sağlayacağını düşünüyorum. Doğru planlama yapılması ile Arda iyi yerlere gelecektir. Bu tarz yetenekli genç futbolcuların çok övülmesi değil desteklenmesi gerekiyor."
“BENİM ZAMANIMDA OLSA OYNATILMAZDIM”
Sosyal medyanın oyuncular üzerindeki baskılarına sık sık değinen Demirel, sosyal medyada futbolcularının eleştirilmemesi gerektiğini belirterek, “Futbol halı sahada top oynamaktan daha öte. Benim zamanımda sosyal medya olsa oynayamazdım, oynatılmazdım. Çok hata yaptık, bu kadar hatayı kimse kabul etmezdi" dedi.
"KARAGÜMRÜK- FENERBAHÇE MAÇININ ARDINDAN KIZIM BEN KAZANDIM DEDİ"
Kızıyla ilgili bir anısını anlatan Demirel, şöyle konuştu: “Kızım çok büyük bir Fenerbahçe taraftarı ancak Karagümrük-Fenerbahçe maçının ardından eve döndüğümde üzerinde Karagümrük forması, altında Fenerbahçe şortu vardı ve bana ‘ne Fenerbahçe kazandı ne de Karagümrük, ben kazandım’ dedi".
FENERBAHÇE’DE 16 SEZON BAŞARILARA İMZA ATTI
Futbol kariyerine 1999 yılında Kartalspor’da başlayan Volkan Demirel, 2002-2003 sezonunda Fenerbahçe’ye transfer oldu. Fenerbahçe ile birçok başarıya imza atan profesyonel futbolcu Fenerbahçe’nin Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez çeyrek finale yükselmesinde önemli bir rol oynadı. 2018-19 sezonu sonunda sarı-lacivertli takımın antrenör ekibine dahil olan Demirel, Temmuz 2021’de Fenerbahçe teknik heyetinden de ayrılarak spor yorumculuğuna başladı. Volkan Demirel şu an Fatih Karagümrük Spor Kulübü Teknik Direktörlük görevini sürdürüyor.
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