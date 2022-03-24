Volkan Demirel'den 'Arda Güler' yorumu

Demirel, Arda Güler’in performansıyla ilgili olarak şöyle konuştu: “Arda ile daha önce çalışma fırsatı buldum. Zamanı geldiğinde oyuncunun milli takımda yer alacağını ve Fenerbahçe’ye de katkı sağlayacağını düşünüyorum. Doğru planlama yapılması ile Arda iyi yerlere gelecektir. Bu tarz yetenekli genç futbolcuların çok övülmesi değil desteklenmesi gerekiyor."