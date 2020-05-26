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Salep orkidesini doğadan toplayanlara 60 bin 134 lira idari para cezası kesildiğini vurgulayan Karaman, "Şu anda salep orkidesinde hasat dönemidir. Yaş olarak fabrika satış fiyatı 50 liradır. Bir dönüm alandan 1 ton çıkar. Çiftçimize 50 bin lira gibi getirisi olur." diye konuştu.

Üretime başlandığında, "Bir ton salep üret, emekli ol" sloganları bulunduğunu ve halen bunun arkasında olduklarını dile getiren Karaman, "Tüm çiftçiler yavaş yavaş salep orkidesi üretmeye başladı. Özellikle küçük ve az arazisi olan üreticilere salep orkidesi üretmelerini öneriyoruz." dedi.

Karaman, salep tohumu verdikleri çiftçilerle en az 10 yıllık alım garantisi vererek sözleşme yaptıklarını belirterek, yaş, kuru veya tohumluk satış yapmak isteyen çiftçilerin tüm ürünlerini aldıklarını vurguladı.