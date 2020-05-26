Hasadına
başlanan salep orkidesinin yumruları kurutulduktan sonra kilogramı 400 ila 600
lira arasında alıcı buluyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler
Daire Başkanı Mehmet Akif Özdemir, çiftçilere alternatif ürün olması için tüm
ilçelerde salep orkidesi üretimini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini bildirdi. Özdemir,
"Endemik bir bitki olan salep orkidesinin tarlada yetiştirilmesini
sağlayarak doğadan kaçak olarak toplanmasının önüne geçiyoruz." dedi.
Salep
orkidesini doğadan toplayanlara 60 bin 134 lira idari para cezası kesildiğini
vurgulayan Karaman, "Şu anda salep orkidesinde hasat dönemidir. Yaş olarak
fabrika satış fiyatı 50 liradır. Bir dönüm alandan 1 ton çıkar. Çiftçimize 50
bin lira gibi getirisi olur." diye konuştu.
Üretime
başlandığında, "Bir ton salep üret, emekli ol" sloganları bulunduğunu
ve halen bunun arkasında olduklarını dile getiren Karaman, "Tüm
çiftçiler yavaş yavaş salep orkidesi üretmeye başladı. Özellikle küçük ve az
arazisi olan üreticilere salep orkidesi üretmelerini öneriyoruz." dedi.
Karaman,
salep tohumu verdikleri çiftçilerle en az 10 yıllık alım garantisi vererek
sözleşme yaptıklarını belirterek, yaş, kuru veya tohumluk satış yapmak
isteyen çiftçilerin tüm ürünlerini aldıklarını vurguladı.
Samsun'da 35
çeşit salep orkidesi yetiştiğine işaret eden Karaman, şunları kaydetti:
"Tüm çeşitlerin ne kadar üretim verdiği
Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla analiz
edilmektedir. Yumrunun toz salep haline getirilmesi için Samsun'da fabrika
kuracağız. Analiz sonuçları da toz salep paketlerine içindeki katkı
malzemelerini yazmamız için önemli bir etken olacak. Böylece Samsun salebini
dünyaya tanıtmayı
planlıyoruz. Ayrıca Türkiye'nin çeşitli illerine deneme üretimi yapılması için
tohum gönderdik. İyi sonuçlar alınan bölgelerimizde de salep orkidesi
yetiştirilmesini sağlayacağız."
Salep
orkidesi üreticisi Cihan Fatih Yıldırım ise daha önce inşaatlarda usta
olarak çalıştığını belirterek, "İki dönüm tarlam vardı. Bunun 1200
metrekaresine salep orkidesi ektim. Kazancının iyi olması nedeniyle inşaatlarda
çalışmayı bıraktım. Salep orkidesinin tohumu bulunmadığı için bu yıl tohumluk
çoğaltacağım. Gelecek yıl daha fazla arazide dikim yapacağım. Salebi
'Samsun salebi' olarak markalaştırma projem var." değerlendirmesinde bulundu.
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