<p>Hırvat futbolcu Mario Mandzukic, aktif futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.</p>
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Hırvat futbolcu Mario Mandzukic, aktif futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

<p>Hırvatistan'ın son dönemlerde yetiştirdiği en yetenekli forvetlerden biri olan Mandzukic, sosyal medya paylaşımıyla futbolu bıraktığını duyurdu.</p>
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Hırvatistan'ın son dönemlerde yetiştirdiği en yetenekli forvetlerden biri olan Mandzukic, sosyal medya paylaşımıyla futbolu bıraktığını duyurdu.

<p>Kariyerinde Wolfsburg, Bayern Münih, Juventus, Atletico Madrid, Milan gibi takımlar olan Mandzukic, 508 maçta 197 gol atarken 84 asist yaptı.</p>
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Kariyerinde Wolfsburg, Bayern Münih, Juventus, Atletico Madrid, Milan gibi takımlar olan Mandzukic, 508 maçta 197 gol atarken 84 asist yaptı.

<p>Mandzukic ile 1 sezon önce Beşiktaş ilgilenmiş, ancak transfer gerçekleşmeyince siyah-beyazlılar Aboubakar'ı tercih etmişti.</p>
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Mandzukic ile 1 sezon önce Beşiktaş ilgilenmiş, ancak transfer gerçekleşmeyince siyah-beyazlılar Aboubakar'ı tercih etmişti.

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