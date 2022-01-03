Yılın ilk karı, Washington DC'yi beyaza büründü

Doğu kıyısında 725 binden fazla kişi elektriksiz kaldı

PowerOutage.US'a göre, ABD’nin doğu kıyısını da etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle Kuzey Carolina'da 166 bin 857, Güney Carolina'da 75 bin 476, Georgia'da 85 bin 592, Virginia'da 344 bin 572 ve Maryland'de 53 bin 568 kişinin kar yağışı nedeniyle elektriksiz kaldığı belirtildi.