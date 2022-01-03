Yılın ilk karı, Washington DC'yi beyaza büründü
Çok sayıda uçuş iptal edildi
FlightAware.com'a göre, Ronald Reagan Ulusal Havalimanı, Baltimore/Washington Thurgood Marshall Uluslararası Havalimanı ve Washington Dulles Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların yarısından fazlasının ve New York'un üç büyük havaalanındaki uçuşların da dörtte birinin ertelendiği veya iptal edildiği belirtildi.
Doğu kıyısında 725 binden fazla kişi elektriksiz kaldı
PowerOutage.US'a göre, ABD’nin doğu kıyısını da etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle Kuzey Carolina'da 166 bin 857, Güney Carolina'da 75 bin 476, Georgia'da 85 bin 592, Virginia'da 344 bin 572 ve Maryland'de 53 bin 568 kişinin kar yağışı nedeniyle elektriksiz kaldığı belirtildi.
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