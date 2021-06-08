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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Satar, bu tür çekirgelerin keşfedilmesi Türkiye’nin biyolojik zenginliği bakımından önemli olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Satar, “Gördüğünüz tür aslında bir çekirge ve mağaralarda yaşıyor. Oraya göre adapte olmuş ve vücut yapısı değişmiş bizler bunlara kambur çekirge adını veriyoruz. Normalde Güneydoğu Anadolu Bölgesinde rastlanmamış bir tür. Bölgemizde şimdiye kadar çalışması yapılmamış, dolayısıyla bunlar endemik türler. Nerede bulunuyorsa ya oraya has, ya da yeni bir tür olma ihtimali var. Bizde bununla ilgi bir çalışma başlatacağız. Bunlar zararsız türler, küçük böcek ve bitkilerle besleniyor. Bizim açımızdan önemli çünkü bu böceklerin bulunması ülkemiz için biyolojik zenginliği bakımından önemli. Yeni bir tür olma özelliği çok yüksek. Normalde bu çekirge üzerinde çalışma yapıldığında Türkiye'de 15’e yakın bir tür olduğunu biliyoruz. Bunun bulunduğu alanda diğerleriyle çok uzak alan, bu bölgede bir ilk oluyor” dedi.