<p><span style="font-size:10.5pt;line-height:107%; font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;color:#2B2B2B;background:white;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">İlkbaharda balıkların Marmara Denizi'nden Karadeniz'e doğru göç etmeleriyle birlikte İstanbul Boğazı'nda yunusların görünülürlüğü arttı.&nbsp;</span><br></p>
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İlkbaharda balıkların Marmara Denizi'nden Karadeniz'e doğru göç etmeleriyle birlikte İstanbul Boğazı'nda yunusların görünülürlüğü arttı. 

<p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.5pt;line-height:107%;font-family: &quot;Segoe UI&quot;,sans-serif;color:#2B2B2B;background:white">Balık sürüsü kovalayan ya da yük gemilerine eşlik eden yunuslar, boğazdan geçerken adeta şov yapıyor.</span><span style="font-family:&quot;Courier New&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;letter-spacing:-.4pt;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt: none windowtext 0cm;padding:0cm;background:white;mso-fareast-language:TR"><o:p></o:p></span></p><br></p>
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Balık sürüsü kovalayan ya da yük gemilerine eşlik eden yunuslar, boğazdan geçerken adeta şov yapıyor.


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