Bugün iftarda ne pişirsem? 27. gün iftar menüsü
‘Bugün iftarda ne pişirsem?’ diye soruyorsanız, gün gün iftar menüsü için bizi takip edin. İftarda ne yenir, iftarda ne yapsam, iftara nasıl hazırlansam? soruları artık geride kaldı. İşte tarifleriyle birlikte 27. gün iftar menüsü...
SEBZELİ BALKABAĞI ÇORBASI
Malzemeler:
4 dilim bal kabağı
2 adet soğan
1 adet havuç
1 adet patates
1 litre sıcak su
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 çay kaşığı zencefil, zerdeçal
Tuz, karabiber
Yapılışı:
Öncelikle derin bir tencereye zeytinyağını alıp ısıtın. Küp küp doğranmış soğanı kavurun. İçine bal kabağı kabak, havuç ve patates ekleyip karıştırarak kavurmaya devam edin. Üzerine sıcak suyu ekleyip sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirin. Zencefil, zerdeçal ve karabiberi ekleyin. Yumuşayan sebzeleri blender’dan geririn. Bir iki taşım daha kaynattıktan sonra, tuz ile tatlandırın. Ocağın altını kapatın.
DALYAN KÖFTE
Malzemeler:
Köfte için:
500 gr kıyma
1 adet orta boy soğan
1 adet yumurta
2 diş sarımsak
1 su bardağı galeta unu
1 yemek kaşığı salça
Pul biber, karabiber, kimyon, kekik
Köftenin içi için:
2 adet boy patates
2 adet havuç
1 çay bardağı bezelye
3 adet yumurta
Köftenin üzeri için:
Yarım çay bardağı zeytinyağı
2 yemek kaşığı salça
1.5 su bardağı su
Yapılışı:
Öncelikle köfte için derin bir kaba kıyma, rendelemiş soğan ve sarımsak, yumurta, galeta unu, salça, tuz ve bütün baharatları ekleyip macun kıvamına gelene kadar yoğurun. Bir iki saat buzdolabında dinlendirin. İç harcı için patatesi, havucu ve bezelyeyi haşlayın. Patates ve havucu küp küp doğrayın. Yumurtayı haşlayıp, kabuklarını soyup kenara alın. Buzdolabından dinlenen köfteyi çıkarın. Yağlı kağıdı tezgaha serin. Üzerine köfteyi alın. İkinci yağlı kağıdı köftenin üstüne kapatın. Merdane yardımıya köfteyi parçalamadan, hafif hafif hamur gibi inceltin. Köftenin bir kenarına iç harcımızı, patates, havuç, bezelye ve bütün yumurtayı yerleştirdikten sonra açılmaması sıkı bir rulo yapın. Üzerine güzel kızarması için yumurta beyazı sürün. Önce yağlı kağıda sonra üstüne folyo kaplayıp fırın tepsisine alın. Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında en az 30 dakika pişirin. Köfte fırında pişerken üzerinin sosu için bir tavaya zeytinyağını alıp ısıtın. Salçasını ilave edip kavurun. Suyu ekleyip kaynatın. Pişmekte olan köfteyi fırından çıkarın. Folyo ve yağlı kağıdı çıkarın. Üzerine sosu döküp, üzeri açık bir şekilde tekrar fırına verin. En az 15 dakika daha kontrol ederek pişirin.
ÇERİ DOMATESLİ BURGU MAKARNA
Malzemeler:
1 paket burgu makarna
8-10 adet çeri domates
4-5 dal taze fesleğen veya kuru fesleğen
2-3 diş sarımsak
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Tuz, karabiber
Yapılışı:
Öncelikle burgu makarnayı haşlayıp süzün. Sosu için çeri domatesleri ortadan ikiye kesin. Fesleğeni ince ince doğrayın. Sarımsakları ezin. Zeytinyağını tavada ısıtıp tüm malzemeyi soteleyin. Tuz ve karabiber ile tatlandırın. Sosu haşlanmış makarnanın üzerine döküp, karıştırın. En son kaşar peyniri ekleyip, fesleğen yaprakları ile süsleyin. Sıcak olarak servis yapın.
PANCARLI BULGUR SALATASI
Malzemeler:
4 adet pancar
2 adet yeşil ekşi elma
Yarım su bardağı ince bulgur
Yarım demet dereotu
2-4 dal taze soğan
1 kutu mısır
8-10 adet kornişon turşu
Sosu için
2 diş sarımsak
1 adet limonun suyu
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz, karabiber, toz kırmızıbiber
Yapılışı:
Öncelikle pancarı ve elmayı rendeleyip geniş bir kaseye alın. Daha sonra sıcak su ile ıslatılmış olan bulguru ilave edin. En son ince ince kıyılmış dereotu, mısır ve kornişon turşuyuda ekleyip, karıştırın. Başka bir kasede sosu hazırlayın, salatanın üzerine gezdirin.
MUHAMMARA
Malzemeler:
5 adet közlenmiş kırmızı biber
3 diş sarımsak
3 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
1 tatlı kaşığı kimyon
Yarım su bardağı ceviz içi
2 dilim bayat ekmek
Yarım çay bardağı zeytinyağı
3 yemek kaşığı nar ekşisi
Tuz, karabiber
Yapılışı:
Öncelikle kırmızı biberleri közleyin. Kabuklarını soyup, çekirdeklerini ayıkladıktan sonra mutfak robotuna alın. Bütün malzemeleri ekleyip karıştırın. Servis kabına alın. Üzerini ceviz veya maydanozla süsleyip, servis edebilirsiniz.
ARMUT TATLISI
Malzemeler:
4-5 adet büyük boy armut
5 yemek kaşığı şeker
3 su bardağı su
3- 4 adet karanfil
1 adet çubuk tarçın
Süslemek için:
Dondurma, kaymak veya kuru meyveler
Yapılışı:
Öncelikle sap kısımlarına zarar vermeyecek şekilde armutların kabuklarını soyun. Çekirdeklerini kabak oyacağı yardımıyla çıkartın. Geniş bir tencerenin içerisine şeker ve suyu alın. Tarçın ve karanfili ekleyin. Armutları tencereye yan olarak dizin. Tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte pişirmeye başlayın. 10-15 dakikada bir kaynayan şerbetten armutların üzerine gezdirin. Bu işlemi iki defa tekrarladıktan sonra kapağını kapatıp armutlar yumuşayıncaya kadar pişirin. Pişen armutları, tarçını ve karanfilleri tencereden alın. Kalan şerbetini 5-10 dakika daha kaynatıp biraz daha yoğunlaştırın. Şerbeti armutların üzerine gezdirip, kuru meyveler, dondurma veya kaymak ile servis edebilirsiniz.
LİMONLU NANE ŞERBETİ TARİFİ
Malzemeler:
2 adet limon
1 avuç taze nane
1 su bardağı toz şeker
1 litre su
Buz
Yapılışı:
Limonları sıkın ve suyu bir kaba alın. Taze naneleri doğrayın ve limon suyunun üzerine ekleyin. Toz şekeri ilave edip karıştırın. Karışıma suyu ekleyin ve iyice karıştırın. Buz ekleyerek soğuk servis yapın.
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