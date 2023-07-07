7 Temmuz Dünya Çikolata Günü!

Yayınlanma: 07.07.2023 - 08:49

Güncelleme: 07.07.2023 - 08:49

Çikolata, dünyanın en popüler tatlılarından biri ve yılda yaklaşık 7 milyon tonunu üzerinde tüketiliyor. Çikolata, sadece lezzetli değil, aynı zamanda sağlığa da faydalıdır. Antioksidanlar, magnezyum ve demir gibi besinler içerir ve kan basıncını düşürmeye, kalp sağlığını korumaya ve ruh halini iyileştirmeye yardımcı oluyor.

“ÇİKOLATA TÜKETİM ORANIMIZ AVRUPA’NIN GERİSİNDE”

Patiswiss Ceo’su Elif Aslı Yıldız, Türkiye’de çikolatanın yıllık kişi başı tüketim oranı Avrupa’nın gerisinde olduğunu, Avrupa’da kişi başı tüketim oranı 8,7 kg iken, Türkiye’de bu miktar 2,5 kg civarındaolduğunu söyledi. Yıldız ayrıca 2027 yılına kadar Avrupa’da sabit kalması beklenirken, Türkiye’de 3 kg civarına çıkması beklendiğini belirtti.

“ÇİKOLATA SAĞLIK AÇISINDAN OLDUKÇA FAYDALI”

Çikolatanın sağlığa faydaları saymakla bitmez. Kalp sağlığını destekleyip cilde iyi gelen, verdiği mutluluk hormonu sayesinde kendimizi iyi hissettiren tatlı atıştırmalığımız hep elimizin altında. Patiswiss Ceo’su Elif Aslı Yıldız: “Özellikle çocuklar üzerinde anksiyeteyi azaltıcı, antioksidan özelliği, odaklanma sağlama özelliği, mutluluk hormonunu bu kadar organik olarak devreye alıyor olmamız çok iyi” diye konuştu.

“GERÇEK ÇİKOLATADAN ŞAŞMAYIN”

Özellikle bayram öncesi reyonlarda sıklıkla gördüğümüz ve açıkta satılan çikolata diye aldığımız çoğu ürün kokolin. Bu ürünlerden, çikolatadan aldığınız faydayı alamayız. Patiswiss Ceo’su Elif Aslı Yıldız Türkiye’de yaklaşık olarak 250 bin ton çikolata, 300 bin ton da kokolin üretildiğini söylüyor. Yıldız: “Maalesef kokolinin yüzde 70’i ihraç ediliyor. Biz çikolata üreticilerinin en büyük hedefi kokolini azaltmak. Kokolini gerçek çikolataya dönüştürmek. Kokolin için sağlığa zararlı diyebiliriz. Çünkü içerisinde olmaması gereken yağlar var. Ama gerçek çikolatada bu zararlıyağlar yok. Kakao yağı, vücut ısısı altında eriyebilen dünyadaki tek yağ. Dolayısıyla bu da onu eşsiz bir hale getiriyor.” dedi. Patiswiss Ceo’su Elif Aslı Yıldız: “Çikolata konusunda bilinçleniyoruz diyebilirim çünkü tüketimimiz hızla artıyor. Gerçek çikolata yemeye dikkat etmek lazım. Üreticisine, kakao oranına bakmalıyız ve içerisinde kakao yağından başka yağ olmaması gerekiyor.” dedi.



