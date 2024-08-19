Ağızda dağılan bu enfes lezzet favoriniz olmaya aday: Saten kurabiye tarifi

Yayınlanma: 19.08.2024 - 11:31

Güncelleme: 19.08.2024 - 11:31

Saten kurabiye, adını parlak ve pürüzsüz yüzeyinden alan, ağızda dağılan, benzersiz bir lezzete sahip kurabiye çeşididir. Bu kurabiyeler, tereyağının kattığı zengin aroma ve ince, hafif dokusuyla dikkat çeker. Saten kurabiyeler, hem yapımının kolaylığı hem de sunumundaki şıklıkla öne çıkar. Özellikle çay saatlerinde, özel davetlerde veya sevdiklerinize yapacağınız ikramlarda tercih edebileceğiniz bu kurabiyeler, lezzetiyle herkesi memnun eder. Her lokmada yoğun bir lezzet sunan saten kurabiyeler, hem damaklara hitap eder hem de estetik görünümüyle sofralarınızı süsler. Misafirlerinize sunabileceğiniz bu enfes kurabiyeler, özel günlerin vazgeçilmezi olmaya adaydır. Peki, yeni favoriniz olacak bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, saten kurabiye tarifi...

SATEN KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

100 gram tereyağı

1 adet yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

2 su bardağı un

3 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 paket sütlü çikolata (kare)

SATEN KURABİYE YAPILIŞI

Yağ, şeker ve yumurtayı çırpın.

Unu, vanilini ve kabartma tozunu ilave edin.

Kakaoyu da ekleyip yoğurun.

Kare çikolatayı benmari usulü eritin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.

Üstlerine birer tatlı kaşığı erimiş çikolatadan döküp fırına verin.

180 derecede 10-12 dakika kontrollü pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra dilerseniz çay ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!