Ağızda dağılan pratik lezzet: 3 malzemeli un kurabiyesi tarifi

Yayınlanma: 12.04.2025 - 20:52

Güncelleme: 12.04.2025 - 20:52

Un kurabiyesi, sadeliği ve lezzetiyle mutfaklarda sıkça tercih edilen bir tariftir. Herkesin kolayca hazırlayabileceği bu tarif, az malzeme ile harika bir tat yaratmak isteyenler için ideal. Bu tarifin avantajı ise sadece 3 malzeme ile kısa sürede hazırlanabilmesidir. Peki, ağızda dağılan bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes 3 malzemeli un kurabiyesi tarifi...

3 MALZEMELİ UN KURABİYESİ TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı un

100 gram tereyağı (ya da margarin)

1/2 su bardağı pudra şekeri

3 MALZEMELİ UN KURABİYESİ YAPILIŞI

İlk olarak, tereyağını oda sıcaklığında biraz yumuşatın.

Daha hızlı bir şekilde yumuşatmak için tereyağını küçük parçalara ayırabilirsiniz.

Yumuşayan tereyağını bir kaba alın ve üzerine pudra şekerini ekleyin.

Karışımı iyice çırpın.

Ardından yavaşça un ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Tüm malzemeler birbirine iyice karıştığında, hamurunuzu yoğurun.

Hamurunuz hazır olduktan sonra, ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuçlarınızla yuvarlayın.

Şekil vermek isterseniz, hafifçe çatal ile üzerlerine bastırarak düzleştirebilirsiniz.

Alternatif olarak, kurabiyelere değişik şekiller de verebilirsiniz.

Hazırladığınız kurabiyeleri, yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15-20 dakika kadar, kurabiyeler altın rengi alana kadar pişirin.

Fırından çıktıktan sonra soğumaya bırakın.

Un kurabiyeniz soğuduktan sonra, mis gibi kokusu ve hafif çıtırlığı ile servis edebilirsiniz.

Yanında bir fincan çay veya kahve ile mükemmel bir atıştırmalık olacaktır.

Afiyet olsun!

İpucu:

Kurabiyelerin daha yumuşak olmasını isterseniz, hamura birkaç damla vanilin veya bir tatlı kaşığı yoğurt ekleyebilirsiniz.

Kurabiyelerinizin üzerine hindistancevizi veya toz şeker serpebilirsiniz, bu sayede farklı bir lezzet elde edebilirsiniz.