İster kahvaltıya ister çayın yanına hızlıca hazırlayabileceğiniz pratik lezzet: Çıtır çıtır tava böreği tarifi

Yayınlanma: 12.04.2025 - 18:58

Güncelleme: 12.04.2025 - 18:58

Günün her anına yakışan, hem pratikliği hem de lezzetiyle gönülleri fetheden bir tarifle karşınızdayız: Çıtır çıtır tava böreği! Fırın kullanmadan, dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz bu tarif, özellikle kahvaltı sofraları ve çay saatlerinin yıldızı olmaya aday. Az malzemeyle yapılan ama lezzeti büyük olan tava böreği, misafirlerinize de ikram edebileceğiniz nefis bir alternatiftir. Peki, ister kahvaltıya ister çayın yanına hızlıca hazırlayabileceğiniz bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, çıtır çıtır tava böreği tarifi...

TAVA BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

3 adet yufka

1 çay bardağı süt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

İç harcı için:

Beyaz peynir, kaşar peyniri, maydanoz (isteğe bağlı)

Tavayı yağlamak için bir miktar tereyağı veya sıvı yağ

TAVA BÖREĞİ YAPILIŞI

Bir kasede süt, sıvı yağ ve yumurtayı iyice çırpın.

Tavanın boyutuna göre yufkaları kesip ayarlayın.

Tavanızı hafifçe yağlayın.

Bir kat yufka serin, üzerine hazırladığınız sostan gezdirin.

Ardından iç harcınızı serpiştirin.

Bu işlemi kat kat yufka, sos ve iç harç olacak şekilde tekrarlayın.

Son katı kapatıp kenarlarını içe doğru alın. Böreğin üzerine hafif bastırın.

Kısık ateşte, kapağını kapatarak her iki yüzü altın rengi alana kadar yaklaşık 7-8 dakika pişirin. (Çevirirken bir tabak yardımıyla dikkatlice çevirin.)

Pişen böreği dilimleyin ve sıcak servis edin.

Afiyet olsun!