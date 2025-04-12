Türk mutfağının vazgeçilmezi: Sucuklu menemen tarifi

Yayınlanma: 12.04.2025 - 14:23

Güncelleme: 12.04.2025 - 14:23

Türkiye’de neredeyse her evde farklı bir yorumla pişirilen menemen, sadece bir yemek değil, aynı zamanda bir paylaşım kültürüdür. Özellikle kalabalık kahvaltıların aranan yemeği olan bu tarif, Anadolu’nun sade ama derin mutfak geleneğini yansıtıyor.

SUCUKLU MENEMEN TARİFİ

Malzemeler

3 adet orta boy domates

İstediğiniz kadar sucuk

2 adet yeşil sivri biber

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Yapılışı