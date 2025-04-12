Türk mutfağının vazgeçilmezi: Sucuklu menemen tarifi
Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi menemen, hem pratikliği hem de lezzetiyle Türk mutfağının göz bebeği. Yumurtanın, sucuğun, domatesin ve biberin uyumu, sadece damağa değil, kültürel hafızaya da hitap ediyor.
Türkiye’de neredeyse her evde farklı bir yorumla pişirilen menemen, sadece bir yemek değil, aynı zamanda bir paylaşım kültürüdür. Özellikle kalabalık kahvaltıların aranan yemeği olan bu tarif, Anadolu’nun sade ama derin mutfak geleneğini yansıtıyor.
SUCUKLU MENEMEN TARİFİ
Malzemeler
- 3 adet orta boy domates
- İstediğiniz kadar sucuk
- 2 adet yeşil sivri biber
- 2 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
Yapılışı
- Domateslerin kabuklarını soyup küçük küpler halinde doğrayın.
- Biberleri ince ince doğrayın.
- Tavaya zeytinyağını ekleyip ısıtın, sucukları pişirin ardından biberleri ekleyip 2-3 dakika kavurun.
- Domatesleri ekleyin, suyunu bırakıp çekene kadar pişirin (yaklaşık 5-6 dakika).
- Yumurtaları kırın, karıştırmadan ya da isteğe göre hafifçe karıştırarak pişirin.
- Tuzunu ve baharatlarını ekleyin, sıcak servis yapın.
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