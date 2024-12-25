Mezelerin en lezzetlisi: Nar Ekşili Labneli Soğan Mezesi Tarifi

Yayınlanma: 25.12.2024 - 11:24

Güncelleme: 25.12.2024 - 11:24

Kutlama sofralarına kolay ve farklı bir meze arayışındaysanız bu tarif tam da aradığınız tarif olacak. İşte, Nar Ekşili Labneli Soğan Mezesi Tarifi...

NAR EKŞİLİ LABNELİ SOĞAN MEZESİ TARİFİ

Malzemeler

2 adet kuru soğan

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tutam tuz

1 su bardağı ceviz

1/2 su bardağı nar ekşisi

1,5 su bardağı labne

1 tutam nar taneleri

1 tutam Antep fıstığı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılış