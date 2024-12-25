Mezelerin en lezzetlisi: Nar Ekşili Labneli Soğan Mezesi Tarifi
Basit ve az malzemeyle ne kadar lezzetli bir meze yapacağınıza siz de şaşıracaksınız. İşte, Nar Ekşili Labneli Soğan Mezesi Tarifi...
Kutlama sofralarına kolay ve farklı bir meze arayışındaysanız bu tarif tam da aradığınız tarif olacak. İşte, Nar Ekşili Labneli Soğan Mezesi Tarifi...
NAR EKŞİLİ LABNELİ SOĞAN MEZESİ TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet kuru soğan
- 5 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tutam tuz
- 1 su bardağı ceviz
- 1/2 su bardağı nar ekşisi
- 1,5 su bardağı labne
- 1 tutam nar taneleri
- 1 tutam Antep fıstığı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
Yapılış
- Nar ekşili labneli soğan mezesi için soğanları iri küpler halinde kesin ve geniş bir tavada tuz ekleyerek zeytinyağı ile dışları renk alıp hafifçe yumuşayana kadar orta ateşte soteleyin.
- Soğanlar kızarınca tavaya iri parçalar halinde cevizi ekleyip 1-2 dakika daha soteleyin ve son olarak nar ekşisi de ekleyip bir taşım kaynatın.
- Karışımı bir kaseye aktarın ve 2-3 dakika ılınması için bekletin. Son olarak labneyı ekleyip karıştırın ve servis tabağına alın.
- Mezenin üzerini nar taneleri, file Antep fıstığı parçaları ve zeytinyağı ile süsleyip servis edin. Afiyet olsun.
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