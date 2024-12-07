Avrupa mutfağının enfes lezzeti: Bigos tarifi

Yayınlanma: 07.12.2024 - 10:32

Güncelleme: 07.12.2024 - 10:32

Avrupa mutfağı, zengin kültürel oluşumlar ve çeşitli tatlarıyla dikkat çekiyor. Polonya mutfağının en önemli yemeklerinden biri olan Bigos , özellikle soğuk iklimlerde tercih edilen bir yemektir

BİGOS TARİFİ

Malzemeler

500 g dana eti (tercihen kuzu eti de olabilir)

400 gr lahana

200 gr salam

100 gr pastırma

2 yemeklik domates salçası

2 büyük soğan (doğranmış)

3 diş (ezilmiş)

1 çay bardağı beyaz şarap (isteğe bağlı, ancak lezzetini arttırır)

4 adet defne yaprağı

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

500 gr ekşi lahana

1 su bardağı et suyu veya tavuk suyu

1 tatlı kahverengi şeker

1/2 su bardağı kuru erik

Servis İçin:

Ekşi krema veya yoğurt (isteğe bağlı)

Taze ekmek veya patates püresi

Yapılış