Avrupa mutfağının enfes lezzeti: Bigos tarifi

Polonya'nın geleneksel yemeği Bigos, et, lahana ve çeşitli baharatlarla zengin bir yemektir. Avrupa'nın en eski ve en sevilen yemeklerinden biri olan Bigos, hem soğuk kış uygulamaları hem de özel kutlamalarda sofralarda yer alıyor.

Avrupa mutfağının enfes lezzeti: Bigos tarifi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.12.2024 - 10:32

Avrupa mutfağı, zengin kültürel oluşumlar ve çeşitli tatlarıyla dikkat çekiyor. Polonya mutfağının en önemli yemeklerinden biri olan Bigos , özellikle soğuk iklimlerde tercih edilen bir yemektir

BİGOS TARİFİ

Malzemeler

  • 500 g dana eti (tercihen kuzu eti de olabilir)
  • 400 gr lahana 
  • 200 gr salam 
  • 100 gr pastırma
  • 2 yemeklik domates salçası
  • 2 büyük soğan (doğranmış)
  • 3 diş (ezilmiş)
  • 1 çay bardağı beyaz şarap (isteğe bağlı, ancak lezzetini arttırır)
  • 4 adet defne yaprağı
  • 1 tatlı kaşığı kekik
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 500 gr ekşi lahana 
  • 1 su bardağı et suyu veya tavuk suyu
  • 1 tatlı kahverengi şeker
  • 1/2 su bardağı kuru erik 

Servis İçin:

  • Ekşi krema veya yoğurt (isteğe bağlı)
  • Taze ekmek veya patates püresi

Yapılış

  1. Dana etlerini küçük küpler halinde doğrayın. Salamı ve pastırmayı ince ince dilimleyin.
  2. Büyük bir tencerede yağının oluşması ve etleri sürekli olarak yüksek derecede mühürleyin. Etlerin her tarafı güzelce kahverengileşene kadar değişmez.
  3. Doğranmış soğanları ve ezilmiş sarımsağı ekleyin, soğanlar yumuşayana kadar soteleyin.
  4. Haşlanmış lahana ve ekşi lahanayı doğrayıp ekleyin. Lahanaların üzerine domates salçasını ve baharatlarını (defne yaprağı, kekik, karabiber, tuz) ilave edin.
  5. Tüm malzemeleri karıştırın ve birkaç dakika daha soteleyin.
  6. Tencereye beyaz şarap (isteğe bağlı) ve et suyunu ekleyin. Karıştırarak kaynamaya bırakın.
  7. Bigos, uzun süre pişirildikçe daha lezzetli hale gelir, bu sayede sonsuza güzel olur.
  8. İsteğe bağlı olarak kuru erik ve kahverengi şeker ile tatlı-tuzlu bir denge oluşturabilirsiniz.
  9. Pişen Bigos'u ocaktan alın ve dinlenmeye bırakın. 
  10. Bigos'u sıcak servis edin.

Etiketler: #tarif #Avrupa #yemek

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