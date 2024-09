Osmanlı Mutfağının eşsiz lezzeti: Ayvalı et sote tarifi

Yayınlanma: 23.09.2024 - 12:52

Güncelleme: 23.09.2024 - 12:52

Ayvalı et sote, etin doyurucu lezzetini ayvanın tatlı ve hafif ekşi aromasıyla buluşturan özel bir yemektir. Osmanlı mutfağından izler taşıyan bu tarif, özellikle farklı tatları bir arada sevenler için ideal bir seçenek. Yumuşacık et ve karamelize ayvaların uyumu damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. İşte ayvalı et sote tarifi...

Malzemeler

500 gr kuşbaşı dana veya kuzu eti

2 adet ayva (kabukları soyulmuş ve dilimlenmiş)

1 adet kuru soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı sıcak su

Tuz, karabiber, kimyon, kekik (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı toz şeker (ayvaları karamelize etmek için)

Yapılışı

Eti Kavurun: Zeytinyağını bir tencerede ısıtın. Kuşbaşı etleri ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Soğan ve Sarımsağı Ekleyin: İnce doğranmış soğanı ve sarımsağı etlerin üzerine ekleyin. Soğanlar yumuşayana kadar kavurmaya devam edin.

Salçayı Ekleyin: Domates salçasını ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun. Baharatları ilave edin.

Ayvaları Hazırlayın: Ayrı bir tavada ayva dilimlerini toz şekerle birlikte karamelize olana kadar pişirin. Altın sarısı bir renk aldıklarında ocaktan alın.

Ayvaları Ekleyin: Karamelize ayvaları etlerin üzerine ekleyin. 1 su bardağı sıcak suyu ilave edin ve yemeği kısık ateşte etler yumuşayana kadar pişirin.

Servis Edin: Et ve ayvalar tamamen piştiğinde yemeği ocaktan alın. Sıcak servis yapın.