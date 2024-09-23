Hem sağlıklı hem lezzetli atıştırmalıklar: Çocukların beslenme çantasına koyabileceğiniz 6 pratik tarif
Çocukların gün içinde enerjik ve sağlıklı kalabilmeleri için dengeli ve besleyici öğünler tüketmeleri oldukça önemlidir. Okulda geçirilen uzun saatler boyunca, onların ihtiyaç duyduğu besinleri alabilmeleri için beslenme çantası hazırlarken hem pratik hem de besleyici tarifler seçmek gerekir. Çocukların damak tadına hitap eden, sağlıklı ve kolay hazırlanabilir bazı tariflerle, onların daha enerjik ve mutlu bir gün geçirmelerini sağlayabilirsiniz.Peki, kolayca hazırlayabileceğiniz hem sağlıklı hem lezzetli atıştırmalıklar nelerdir? İşte, çocukların beslenme çantasına koyabileceğiniz 6 pratik tarif...
1. SEBZELİ MUFFINLER
Sebzeli muffinler, çocuklar için hem lezzetli hem de besleyici bir alternatif sunar. Ispanak, havuç, kabak gibi sebzeleri kullanarak hazırlayabileceğiniz bu muffinler, çocukların sebze tüketimini artırmanın da harika bir yoludur.
Malzemeler:
1 su bardağı rendelenmiş havuç
1 su bardağı ince doğranmış ıspanak
2 yumurta
1 su bardağı tam buğday unu
1/2 su bardağı yoğurt
1/4 su bardağı zeytinyağı
1 paket kabartma tozu
Tuz ve isteğe bağlı baharatlar
Hazırlanışı:
Sebzeleri ince ince doğrayın. Başka bir kapta yumurta, yoğurt ve zeytinyağını çırpın. Un ve kabartma tozunu ekleyerek karışımı hazırlayın. Son olarak sebzeleri ekleyip muffin kalıplarına paylaştırın. 180 derecede 25-30 dakika pişirin. Bu lezzetli muffinler, çocuğunuzun sebze tüketimini artırırken tok kalmasını sağlar.
2. FIRINDA PEYNİRLİ SANDVİÇ
Peynirli sandviç, çocukların severek yiyeceği, kolay ve besleyici bir alternatiftir. Bu sandviçi fırında pişirerek daha sıcak ve çıtır bir lezzet sunabilirsiniz.
Malzemeler:
Tam buğday ekmeği dilimleri
Dil peyniri veya kaşar peyniri
Zeytin ezmesi veya domates sosu
Tereyağı
Hazırlanışı:
Ekmek dilimlerine tereyağı sürün. Arasına dil peynirini yerleştirip üzerine zeytin ezmesi veya domates sosu ekleyin. Ekmekleri fırında 180 derecede 10 dakika pişirin. Sandviçlerin üzerine hafif çıtır bir doku kazandırarak daha lezzetli bir hale getirebilirsiniz.
3. EV YAPIMI MEYVE BARLARI
Enerji dolu, besleyici ve şeker ilavesiz meyve barları, çocukların gün boyu enerjik kalmalarını sağlar. Kuruyemiş ve kuru meyve ile hazırlanan bu barlar, kolayca hazırlanabilir ve beslenme çantasına eklenebilir.
Malzemeler:
1 su bardağı yulaf ezmesi
1/2 su bardağı doğranmış kuru kayısı
1/2 su bardağı ceviz veya badem
2 yemek kaşığı bal
1/4 su bardağı hindistancevizi
Hazırlanışı:
Yulaf ezmesini ve kuruyemişleri robottan geçirin. Doğranmış kuru meyveleri ekleyin ve bal ile karıştırarak yapışkan bir karışım elde edin. Karışımı bir tepsiye yayın ve buzdolabında 1 saat bekletin. Dilimleyerek beslenme çantasına ekleyin.
4. YOĞURTLU SEBZE DİP SOS VE ÇUBUKLAR
Yoğurtlu dip sos ile servis edilen sebze çubukları, çocukların hem eğlenerek yiyebileceği hem de sağlıklı bir atıştırmalık alternatifi sunar.
Malzemeler:
1 su bardağı süzme yoğurt
1 diş sarımsak (isteğe bağlı)
1/2 limonun suyu
Tuz, nane, zeytinyağı
Havuç, salatalık, kırmızı biber çubukları
Hazırlanışı:
Yoğurt, limon suyu, ezilmiş sarımsak ve baharatları karıştırarak dip sosu hazırlayın. Sebzeleri uzun ince çubuklar şeklinde doğrayın. Çocuklarınızın bu sağlıklı sebzeleri, yoğurt sosuna batırarak tüketmesi eğlenceli ve besleyici bir öğün olacaktır.
5. MİNİ PİZZALAR
Çocukların severek tüketeceği mini pizzalar, beslenme çantası için oldukça pratik bir seçenek. Bu tarifte tam buğday bazlı mini pizzalar hazırlayarak hem besleyici hem de doyurucu bir alternatif sunabilirsiniz.
Malzemeler:
Tam buğday lavaş
Domates sosu
Kaşar peyniri
Mantar, zeytin, yeşil biber gibi sebzeler
Hazırlanışı:
Lavaşları yuvarlak mini pizzalar olacak şekilde kesin. Üzerine domates sosu sürün, kaşar peyniri ve sebzeleri ekleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-15 dakika pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyerek beslenme çantasına koyun.
6. ELMALI YULAFLI KURABİYE
Çocukların seveceği sağlıklı atıştırmalıklardan biri de elmalı yulaflı kurabiyelerdir. Bu kurabiyeler, şeker ilavesiz olup, tatlı ihtiyacını sağlıklı bir şekilde karşılar.
Malzemeler:
1 su bardağı yulaf ezmesi
1 adet rendelenmiş elma
2 yemek kaşığı bal
1/2 çay kaşığı tarçın
Hazırlanışı:
Yulaf ezmesi, rendelenmiş elma, bal ve tarçını bir kapta karıştırın. Karışımı küçük toplar halinde şekillendirip 180 derecede 15 dakika pişirin. Soğuduktan sonra beslenme çantasına ekleyin.
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