Hem sağlıklı hem lezzetli atıştırmalıklar: Çocukların beslenme çantasına koyabileceğiniz 6 pratik tarif

Hem sağlıklı hem lezzetli atıştırmalıklar: Çocukların beslenme çantasına koyabileceğiniz 6 pratik tarif

Çocukların gün içinde enerjik ve sağlıklı kalabilmeleri için dengeli ve besleyici öğünler tüketmeleri oldukça önemlidir. Okulda geçirilen uzun saatler boyunca, onların ihtiyaç duyduğu besinleri alabilmeleri için beslenme çantası hazırlarken hem pratik hem de besleyici tarifler seçmek gerekir. Çocukların damak tadına hitap eden, sağlıklı ve kolay hazırlanabilir bazı tariflerle, onların daha enerjik ve mutlu bir gün geçirmelerini sağlayabilirsiniz.Peki, kolayca hazırlayabileceğiniz hem sağlıklı hem lezzetli atıştırmalıklar nelerdir? İşte, çocukların beslenme çantasına koyabileceğiniz 6 pratik tarif...

cumhuriyet.com.tr
23 Eylül 2024 Pazartesi, 11:27
Hem sağlıklı hem lezzetli atıştırmalıklar: Çocukların beslenme çantasına koyabileceğiniz 6 pratik tarif

1. SEBZELİ MUFFINLER

Sebzeli muffinler, çocuklar için hem lezzetli hem de besleyici bir alternatif sunar. Ispanak, havuç, kabak gibi sebzeleri kullanarak hazırlayabileceğiniz bu muffinler, çocukların sebze tüketimini artırmanın da harika bir yoludur.

Malzemeler:

1 su bardağı rendelenmiş havuç

1 su bardağı ince doğranmış ıspanak

2 yumurta

1 su bardağı tam buğday unu

1/2 su bardağı yoğurt

1/4 su bardağı zeytinyağı

1 paket kabartma tozu

Tuz ve isteğe bağlı baharatlar

Hazırlanışı:

Sebzeleri ince ince doğrayın. Başka bir kapta yumurta, yoğurt ve zeytinyağını çırpın. Un ve kabartma tozunu ekleyerek karışımı hazırlayın. Son olarak sebzeleri ekleyip muffin kalıplarına paylaştırın. 180 derecede 25-30 dakika pişirin. Bu lezzetli muffinler, çocuğunuzun sebze tüketimini artırırken tok kalmasını sağlar.

Hem sağlıklı hem lezzetli atıştırmalıklar: Çocukların beslenme çantasına koyabileceğiniz 6 pratik tarif

2. FIRINDA PEYNİRLİ SANDVİÇ

Peynirli sandviç, çocukların severek yiyeceği, kolay ve besleyici bir alternatiftir. Bu sandviçi fırında pişirerek daha sıcak ve çıtır bir lezzet sunabilirsiniz.

Malzemeler:

Tam buğday ekmeği dilimleri

Dil peyniri veya kaşar peyniri

Zeytin ezmesi veya domates sosu

Tereyağı

Hazırlanışı:

Ekmek dilimlerine tereyağı sürün. Arasına dil peynirini yerleştirip üzerine zeytin ezmesi veya domates sosu ekleyin. Ekmekleri fırında 180 derecede 10 dakika pişirin. Sandviçlerin üzerine hafif çıtır bir doku kazandırarak daha lezzetli bir hale getirebilirsiniz.

Hem sağlıklı hem lezzetli atıştırmalıklar: Çocukların beslenme çantasına koyabileceğiniz 6 pratik tarif

3. EV YAPIMI MEYVE BARLARI

Enerji dolu, besleyici ve şeker ilavesiz meyve barları, çocukların gün boyu enerjik kalmalarını sağlar. Kuruyemiş ve kuru meyve ile hazırlanan bu barlar, kolayca hazırlanabilir ve beslenme çantasına eklenebilir.

Malzemeler:

1 su bardağı yulaf ezmesi

1/2 su bardağı doğranmış kuru kayısı

1/2 su bardağı ceviz veya badem

2 yemek kaşığı bal

1/4 su bardağı hindistancevizi

Hazırlanışı:

Yulaf ezmesini ve kuruyemişleri robottan geçirin. Doğranmış kuru meyveleri ekleyin ve bal ile karıştırarak yapışkan bir karışım elde edin. Karışımı bir tepsiye yayın ve buzdolabında 1 saat bekletin. Dilimleyerek beslenme çantasına ekleyin.

Hem sağlıklı hem lezzetli atıştırmalıklar: Çocukların beslenme çantasına koyabileceğiniz 6 pratik tarif

4. YOĞURTLU SEBZE DİP SOS VE ÇUBUKLAR

Yoğurtlu dip sos ile servis edilen sebze çubukları, çocukların hem eğlenerek yiyebileceği hem de sağlıklı bir atıştırmalık alternatifi sunar.

Malzemeler:

1 su bardağı süzme yoğurt

1 diş sarımsak (isteğe bağlı)

1/2 limonun suyu

Tuz, nane, zeytinyağı

Havuç, salatalık, kırmızı biber çubukları

Hazırlanışı:

Yoğurt, limon suyu, ezilmiş sarımsak ve baharatları karıştırarak dip sosu hazırlayın. Sebzeleri uzun ince çubuklar şeklinde doğrayın. Çocuklarınızın bu sağlıklı sebzeleri, yoğurt sosuna batırarak tüketmesi eğlenceli ve besleyici bir öğün olacaktır.

Hem sağlıklı hem lezzetli atıştırmalıklar: Çocukların beslenme çantasına koyabileceğiniz 6 pratik tarif

5. MİNİ PİZZALAR

Çocukların severek tüketeceği mini pizzalar, beslenme çantası için oldukça pratik bir seçenek. Bu tarifte tam buğday bazlı mini pizzalar hazırlayarak hem besleyici hem de doyurucu bir alternatif sunabilirsiniz.

Malzemeler:

Tam buğday lavaş

Domates sosu

Kaşar peyniri

Mantar, zeytin, yeşil biber gibi sebzeler

Hazırlanışı:

Lavaşları yuvarlak mini pizzalar olacak şekilde kesin. Üzerine domates sosu sürün, kaşar peyniri ve sebzeleri ekleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-15 dakika pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyerek beslenme çantasına koyun.

Hem sağlıklı hem lezzetli atıştırmalıklar: Çocukların beslenme çantasına koyabileceğiniz 6 pratik tarif

6. ELMALI YULAFLI KURABİYE

Çocukların seveceği sağlıklı atıştırmalıklardan biri de elmalı yulaflı kurabiyelerdir. Bu kurabiyeler, şeker ilavesiz olup, tatlı ihtiyacını sağlıklı bir şekilde karşılar.

Malzemeler:

1 su bardağı yulaf ezmesi

1 adet rendelenmiş elma

2 yemek kaşığı bal

1/2 çay kaşığı tarçın

Hazırlanışı:

Yulaf ezmesi, rendelenmiş elma, bal ve tarçını bir kapta karıştırın. Karışımı küçük toplar halinde şekillendirip 180 derecede 15 dakika pişirin. Soğuduktan sonra beslenme çantasına ekleyin.

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