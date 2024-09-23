Hem sağlıklı hem lezzetli atıştırmalıklar: Çocukların beslenme çantasına koyabileceğiniz 6 pratik tarif

1. SEBZELİ MUFFINLER

Sebzeli muffinler, çocuklar için hem lezzetli hem de besleyici bir alternatif sunar. Ispanak, havuç, kabak gibi sebzeleri kullanarak hazırlayabileceğiniz bu muffinler, çocukların sebze tüketimini artırmanın da harika bir yoludur.

Malzemeler:

1 su bardağı rendelenmiş havuç

1 su bardağı ince doğranmış ıspanak

2 yumurta

1 su bardağı tam buğday unu

1/2 su bardağı yoğurt

1/4 su bardağı zeytinyağı

1 paket kabartma tozu

Tuz ve isteğe bağlı baharatlar

Hazırlanışı:

Sebzeleri ince ince doğrayın. Başka bir kapta yumurta, yoğurt ve zeytinyağını çırpın. Un ve kabartma tozunu ekleyerek karışımı hazırlayın. Son olarak sebzeleri ekleyip muffin kalıplarına paylaştırın. 180 derecede 25-30 dakika pişirin. Bu lezzetli muffinler, çocuğunuzun sebze tüketimini artırırken tok kalmasını sağlar.