Sadece 15 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Rize usulü çırahta tarifi
Rize’nin eşsiz mutfağından gelen Çırahta, kahvaltı sofralarınıza yepyeni bir lezzet katacak bir tarif. Çıtır çıtır dokusuyla sizi mutlu edecek bu nefis hamur kızartması, yapımı kolay, lezzeti ise pişi kadar çıtır, krep kadar pratik. Evdeki malzemelerle hızlıca hazırlayabileceğiniz bu tarif, çayın yanında veya kahvaltıda keyifle tüketilebilir.
"Cirahta" ya da "Cırıhta" olarak da bilinen Çırahta, Rize bölgesinde özellikle kahvaltılarda ve çay saatlerinde afiyetle yenir. Tatlı olarak çikolatalı krema ile veya tuzlu olarak peynirle servis edilebilir. Bu güzel tarif, sofralarınıza lezzet katmak için sizi bekliyor. Peki, sadece 15 dakikada hazırlayabileceğiniz bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, Rize usulü çırahta tarifi...
ÇIRAHTA TARİFİ
Malzemeler:
1,5 su bardağı ılık su
1,5 su bardağı un
1/2 yemek kaşığı tereyağı
1/2 tatlı kaşığı tuz
1/2 tatlı kaşığı karbonat
Kızartmak için:
2 çay bardağı sıvı yağ
ÇIRAHTA YAPILIŞI
Ilık suyu ve tereyağını derince bir kaba alın ve tereyağı eriyene dek karıştırın.
Ardından diğer malzemeleri ekleyin ve bir çırpma teli ile güzelce çırpın.
Pürüzsüz kıvamlı krep hamurundan biraz daha yoğun bir hamur elde etmiş olacaksınız.
Krep tavasına kızartmak için gerekli olan yağı alın ve birer kaşık birer kaşık hazırladığınız hamurdan alarak yağa dökün.
Üstleri göz göz olduktan sonra çevirin ve diğer taraflarını da kızartıp, havlu kağıt serdiğiniz bir tabağa alın.
Bu şekilde tüm hamuru kızarttıktan sonra, bir servis tabağına alın ve dilediğiniz gibi servis edin.
Afiyet olsun!
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