Sadece 15 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Rize usulü çırahta tarifi

cumhuriyet.com.tr
29 Ağustos 2024 Perşembe, 10:02
Sadece 15 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Rize usulü çırahta tarifi

Rize’nin eşsiz mutfağından gelen Çırahta, kahvaltı sofralarınıza yepyeni bir lezzet katacak bir tarif. Çıtır çıtır dokusuyla sizi mutlu edecek bu nefis hamur kızartması, yapımı kolay, lezzeti ise pişi kadar çıtır, krep kadar pratik. Evdeki malzemelerle hızlıca hazırlayabileceğiniz bu tarif, çayın yanında veya kahvaltıda keyifle tüketilebilir. 

Sadece 15 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Rize usulü çırahta tarifi

"Cirahta" ya da "Cırıhta" olarak da bilinen Çırahta, Rize bölgesinde özellikle kahvaltılarda ve çay saatlerinde afiyetle yenir. Tatlı olarak çikolatalı krema ile veya tuzlu olarak peynirle servis edilebilir. Bu güzel tarif, sofralarınıza lezzet katmak için sizi bekliyor. Peki, sadece 15 dakikada hazırlayabileceğiniz  bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, Rize usulü çırahta tarifi...

Sadece 15 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Rize usulü çırahta tarifi

ÇIRAHTA TARİFİ

Malzemeler:

1,5 su bardağı ılık su

1,5 su bardağı un

1/2 yemek kaşığı tereyağı

1/2 tatlı kaşığı tuz

1/2 tatlı kaşığı karbonat

Kızartmak için:

2 çay bardağı sıvı yağ

Sadece 15 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Rize usulü çırahta tarifi

ÇIRAHTA YAPILIŞI

Ilık suyu ve tereyağını derince bir kaba alın ve tereyağı eriyene dek karıştırın.

Ardından diğer malzemeleri ekleyin ve bir çırpma teli ile güzelce çırpın. 

Pürüzsüz kıvamlı krep hamurundan biraz daha yoğun bir hamur elde etmiş olacaksınız.

Krep tavasına kızartmak için gerekli olan yağı alın ve birer kaşık birer kaşık hazırladığınız hamurdan alarak yağa dökün.

Üstleri göz göz olduktan sonra çevirin ve diğer taraflarını da kızartıp, havlu kağıt serdiğiniz bir tabağa alın.

Bu şekilde tüm hamuru kızarttıktan sonra, bir servis tabağına alın ve dilediğiniz gibi servis edin.

Afiyet olsun!

Çırahta tarifi Rize usulü çırahta tarifi Çırahta Rize usulü çırahta yöresel lezzet yöresel lezzetler yöresel mutfak yöresel yemek pratik tarif pratik tarifler kahvaltılık tarifler

En Çok Okunan Haberler