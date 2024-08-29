Sadece 15 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Rize usulü çırahta tarifi

ÇIRAHTA YAPILIŞI

Ilık suyu ve tereyağını derince bir kaba alın ve tereyağı eriyene dek karıştırın.

Ardından diğer malzemeleri ekleyin ve bir çırpma teli ile güzelce çırpın.

Pürüzsüz kıvamlı krep hamurundan biraz daha yoğun bir hamur elde etmiş olacaksınız.

Krep tavasına kızartmak için gerekli olan yağı alın ve birer kaşık birer kaşık hazırladığınız hamurdan alarak yağa dökün.

Üstleri göz göz olduktan sonra çevirin ve diğer taraflarını da kızartıp, havlu kağıt serdiğiniz bir tabağa alın.

Bu şekilde tüm hamuru kızarttıktan sonra, bir servis tabağına alın ve dilediğiniz gibi servis edin.

Afiyet olsun!