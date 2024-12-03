Alman mutfağının ikonik lezzeti: Sauerkraut tarifi

Alman mutfağının ikonik lezzetlerinden biri olan Sauerkraut, sadece birkaç malzemeyle hazırlanabilen sağlıklı ve lezzetli bir fermente lahana turşusudur.

Alman mutfağının ikonik lezzeti: Sauerkraut tarifi
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.12.2024 - 14:29

Probiyotik açısından zengin olması sayesinde sindirim sistemine dost olan bu tarif, aynı zamanda yemeklerinize eşsiz bir aroma katar. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz Sauerkraut tarifi...

Malzemeler

  • 1 adet büyük beyaz lahana
  • 1 yemek kaşığı deniz tuzu
  • (İsteğe bağlı) 1 çay kaşığı kimyon tohumu veya defne yaprağı

Hazırlık Aşamaları

Lahanayı Hazırlayın:

Lahanayı yıkayın, dış yapraklarını ayırın ve ince ince doğrayın.

Tuzla Ovma İşlemi:

Doğranmış lahanayı büyük bir kaba alın ve üzerine tuzu serpiştirin. Ellerinizle lahanayı ovun. Bu işlem, lahananın suyunu salmasını sağlar.

Baharatlarla Zenginleştirin:

Eğer kimyon tohumu veya defne yaprağı gibi baharatlar kullanacaksanız, bu aşamada ekleyin.

Fermente Süreci:

Lahanayı steril bir cam kavanoza sıkıca bastırarak yerleştirin. Üzerine bıraktığı suyunu ekleyin. Eğer suyu yeterli değilse biraz daha tuzlu su ekleyin. Lahanaların tamamen su altında olduğundan emin olun.

Fermenteyi Korumak:

Ayırdığınız dış lahana yapraklarından birini üstüne koyarak bastırıcı görevi görmesini sağlayın. Kavanozun ağzını sıkıca kapatmayın, fermentasyon sırasında gaz çıkışı için bir açıklık bırakın.

Bekleme Süresi:

Kavanozu oda sıcaklığında, doğrudan güneş ışığı almayan bir yerde 5-7 gün bekletin. Her gün kontrol edip bastırarak lahanaların suyun altında kalmasını sağlayın.

Servis:

Sauerkraut, ekşi ve hafif çıtır bir kıvama ulaştığında hazırdır. Kavanozun kapağını kapatarak buzdolabında saklayabilirsiniz.


Etiketler: #tarif #Sauerkraut

İlgili Haberler

MasterChef Käsespätzle nasıl yapılır? Alman usulü enfes makarna Käsespätzle tarifi

MasterChef Käsespätzle nasıl yapılır? Alman usulü enfes makarna Käsespätzle tarifi
Kahvaltılara çok yakışan pratik bir Alman lezzeti: Flammkuchen tarifi

Kahvaltılara çok yakışan pratik bir Alman lezzeti: Flammkuchen tarifi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler