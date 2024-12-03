Alman mutfağının ikonik lezzeti: Sauerkraut tarifi

Yayınlanma: 03.12.2024 - 14:29

Güncelleme: 03.12.2024 - 14:29

Probiyotik açısından zengin olması sayesinde sindirim sistemine dost olan bu tarif, aynı zamanda yemeklerinize eşsiz bir aroma katar. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz Sauerkraut tarifi...

Malzemeler

1 adet büyük beyaz lahana

1 yemek kaşığı deniz tuzu

(İsteğe bağlı) 1 çay kaşığı kimyon tohumu veya defne yaprağı

Hazırlık Aşamaları

Lahanayı Hazırlayın:

Lahanayı yıkayın, dış yapraklarını ayırın ve ince ince doğrayın.

Tuzla Ovma İşlemi:

Doğranmış lahanayı büyük bir kaba alın ve üzerine tuzu serpiştirin. Ellerinizle lahanayı ovun. Bu işlem, lahananın suyunu salmasını sağlar.

Baharatlarla Zenginleştirin:

Eğer kimyon tohumu veya defne yaprağı gibi baharatlar kullanacaksanız, bu aşamada ekleyin.

Fermente Süreci:

Lahanayı steril bir cam kavanoza sıkıca bastırarak yerleştirin. Üzerine bıraktığı suyunu ekleyin. Eğer suyu yeterli değilse biraz daha tuzlu su ekleyin. Lahanaların tamamen su altında olduğundan emin olun.

Fermenteyi Korumak:

Ayırdığınız dış lahana yapraklarından birini üstüne koyarak bastırıcı görevi görmesini sağlayın. Kavanozun ağzını sıkıca kapatmayın, fermentasyon sırasında gaz çıkışı için bir açıklık bırakın.

Bekleme Süresi:

Kavanozu oda sıcaklığında, doğrudan güneş ışığı almayan bir yerde 5-7 gün bekletin. Her gün kontrol edip bastırarak lahanaların suyun altında kalmasını sağlayın.

Servis:

Sauerkraut, ekşi ve hafif çıtır bir kıvama ulaştığında hazırdır. Kavanozun kapağını kapatarak buzdolabında saklayabilirsiniz.