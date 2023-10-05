Alıç nedir? Alıç nasıl tüketilir?

Yayınlanma: 05.10.2023 - 16:44

Güncelleme: 05.10.2023 - 16:44

Alıç ya da halk arasında bilinen bir diğer adıyla yemişen, gülgiller familyasından bir bitki. Dikenli bir bitki olması nedeniyle akdiken olarak da anılıyor. Meyveleri ise türünden türüne değişiklik gösteriyor ve kırmızı-sarı renkler arasında tonlara sahip oluyor.

Dünyada en çok Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'da olduğu görülen alıç, ülkemizde ise daha çok kayalık yerlerde, derelere bakan yamaçlarda, çalılıklar içinde ve dağlık bölgelerde kendiliğinden yetişiyor. Yaklaşık 5 metreye kadar uzanan alıç ağacının meyveleri genellikle 6 ila 10 milimetre çapında oluyor. Kendine özgü aromatik ve ekşimsi bir tadı olan alıç, günümüzde farklı formları ile severek tüketiliyor.



Yüzyıllar önce modern tıp henüz yeterince gelişmemişken insanlar alıç bitkisinin kuvvetli özelliklerinden faydalanıyordu. Sindirim sistemi ve kalp için etkili olduğuna inanılan alıç, milattan sonra (M.S.) 659 yılından itibaren Çin tıbbının önemli bir parçası haline geldi.



Günümüzde ise alıç, çeşitli gıdaların içine eklenerek güçlü bir destekleyici besin olarak tüketilmeye devam ediyor. Peki, alıç bitkisini hayatınıza nasıl dahil edebileceğinizi, ve nası kullanabileceğinizi biliyor musunuz?

ALIÇ MEYVESİ NASIL TÜKETİLİR?

TAZE ALIÇ MEYVELERİ: Meyveyi yıkadıktan sonra doğrayabilir veya bütün halinde tüketebilirsiniz. Çiğ alıç meyvesinin ekşi, hafif tatlı bir tadı vardır. Meyve taze haliyle atıştırmalık olarak tüketilebilir. Çekirdeklerin yenmemesi önerilir.



KURUTULMUŞ ALIÇ MEYVELERİ: Kurutulmuş alıç meyvesinin yaprakları ve çiçekleri, çay olarak tüketilebilir veya yemeklerde baharat olarak kullanılabilir.



ALIÇ MEYVESİ ÖZÜ: Meyve özü, çeşitli takviyelerde veya hazır içeceklerde kullanılabilir.



ALIÇ MEYVESİ REÇELİ VE MARMELATI: Alıç meyve reçeli ve marmelatı doğrudan tüketilebilir veya ekmek üzerine sürülebilir. Marmelatı özellikle tatlılarda ve turtalarda sos olarak da kullanılabilir.



ALIÇ SİRKESİ: Alıç özü fermente edilerek sirke yapılabilir.











