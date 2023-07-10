Yaz aylarının düşük kalorili sebzesi kabakla yapabileceğiniz tarifler…

Yayınlanma: 10.07.2023 - 08:31

Güncelleme: 10.07.2023 - 08:31

Büyük oranda su barındıran kabak, kalorisi düşük bir sebzedir. Genellikle diyetisyenlerin de tavsiye ettikleri ve diyet listelerinde bulunan vazgeçilmez sebze kabak hem lezzet hem de besin değeri açısından oldukça sevilen bir besindir. Hem sade, hem de farklı sebzelerle birlikte tüketilir. Sindirim sistemini düzenleyerek kilo vermeye de yardımcı olur. İşte yeşil kabaklı tarifler…

KABAK KÖFTESİ

Malzemeler



3 adet yeşil kabak



Yarım su bardağı tam buğday unu



Yarım su bardağı lor peyniri



1 adet soğan



1 adet yumurta



Yarım demet maydanoz



Tuz, karabiber, pul biber, kekik



2 çorba kaşığı zeytinyağı



Yapılışı



Öncelikle kabakları soyup, rendeleyin. Kabak rendelenince sulanacağından kevgir yardığıyla ya da elinizle fazla suyunu sıkın. Bir kaba alın. Zeytinyağını, rendelenmiş soğanı, unu, lor peynirini, yumurtayı, tuzu, baharatları ve maydanozları kabaklara ilave edin. Yapışmaz bir tavaya zeytinyağı ekleyin ve orta ateşte kızdırın. 1 çorba kaşığı yardımıyla porsiyonlara ayırarak tavaya koyun. Her iki tarafı altın rengini alana pişirin. Tüm harcı bitirecek kadar bu şeşide pişirin. Dilerseniz sarımsaklı yoğurt ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

KABAK SIYIRMA

Malzemeler



5 adet kabak



2 adet soğan



Yarım çay bardağı pirinç



1 adet limon



2 adet küp şeker



4-5 dal dereotu



1 çay bardağı zeytinyağı



Tuz, karabiber





Yapılışı



Öncelikle kabakları kabuklarıyla birlikte iyice yıkayın. Kabak soyma aletiyle boylamasına ince ince dilimleyin. Soğanı yayvan bir tencerede zeytinyağı ile birlikte soteleyin. Ardından kabakları tencereye ekleyin ve limonu kabakların üzerine sıkıp, pirinci ilave edin. Daha sonra tuz ve küp şekeri ekleyip, karıştırın. Kapağı kapalı olarak, kısık ateşte pirinç ve kabak yumuşayana kadar pişirin. Pişerken suyunu kontrol edin, gerekirse çok az daha sıcak su ilave edin. Pişen yemeği ocaktan alın ve içine dereotunu ilave ederek karıştırdıktan sonra ılınmaya bırakın. Kabak sıyırmayı servis tabağına alarak ılık veya soğuk servis edin. Afiyet olsun.

KABAK MÜCVER

Malzemeler



4 -5 adet kabak rendelenip suyunu iyice sıkın



3 adet yumurta

Yarım demet maydanoz



Yarım demet dereotu



Yarım demet nane



100 gram beyaz peynir



Yarım su bardağı un



1 adet rendelenmiş soğan



Tuz, karabiber, pul biber



Kızarmak için ayçiçek yağı





Yapılışı



Öncelikle yeşillikleri yıkayıp ince bir şekilde kıyın. Rendelenmiş kabakları bir kaba alıp üzerine yumurtaları kırın. Kalan tüm malzemeleri ekleyip karıştırın. 1 çorba kaşığı yardımıyla alıp, kızgın yağda, önlü arkalı pişirin. Bütün harç bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Yağsız yapmak istiyorsanız; aynı harcı tepsiye yayıp fırında üstü kızarıncaya kadar, pişirebilirsiniz. Afiyet olsun.

KIYMALI KABAK DOLMASI

Malzemeler



6 adet kabak



1 adet domates



1 adet soğan



250 gr kıyma



1 çay bardağı sıvı yağ



1 su bardağı pirinç



Yarım demet dereotu



1 çorba kaşığı salça



1 su bardağı su



Tuz, karabiber, pul biber



Yapılışı



Öncelikle kabak soyacağıyla kabakları şerit halinde çizin. Üzerlerinden bir parmak kalınlığında kesip oyacak yardımıyla içlerini çıkarın. Pirinci kaynar suda dakika bekletip süzün. Soğanı ince ince doğrayın. Dereotunu temizleyip kıyın. İç malzemeyi çiğden harç hazırlayacağız. Derin bir kaseye soğan, kıyma, dereotu, salça, su, sıvıya, tuz ve baharatı ekleyip yoğurun. En son pirinci ilave edip karıştırın. Hazırladığınız iç malzemeyi kabakların içine paylaştırın. Üzerlerini kapatmak için domatesleri kabakların üzerini örtecek büyüklükte kesin. Domatesleri kapak olarak yerleştirip tencereye dizin. Tencerenin kenarından suyu ekleyin. Kısık ateşte kabaklar yumuşayıncaya kadar pişirin. Afiyet olsun.





