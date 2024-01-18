Klasiklerden sıkıldınız mı? İşte farklı kültürlerden 5 mantı tarifi!

Yayınlanma: 18.01.2024 - 15:02

Güncelleme: 18.01.2024 - 15:02

Türk mutfağında mantı oldukça önemli bir yere sahip geleneksel bir lezzettir. Ülkemizin dört bir yanında yapılan mantı çeşitleri genellikle içi dolgulu hamur parçalarından oluşur.Ülkemizde oldukça sevilen bu lezzet dünyanın pek çok noktasında da sofraları süslüyor. Uzak Doğu’dan Avrupa’ya, Orta Asya’dan Amerika’ya her kültürün kendine özgü mantı tarifleri bulunuyor. Klasiklerden sıkılıp yeni mantı tarifleri arıyorsanız bu yazı tam size göre! Peki farklı kültürlerden 5 mantı tarifleri nelerdir? Nasıl yapılır? Hepsi yazının devamında...

1.KORE- MANDU

Malzemeler:

Hamuru için:

1 adet yumurta

4 su bardağı un

Göz kararına göre ılık su

İç harcı için:

250 gram kıyma

1 yemek kaşığı susam yağı ya da sıvı yağ

1/2 demet yeşil soğan

1 adet tofu

2 adet pırasa (ince doğranmış)

1 adet kuru soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

Hamur için; Un, ılık su ve yumurtayı bir kabın içine alın. Tüm malzemeleri yoğurun. Hamur yumuşak bir kıvama geldiğinde üzerini nemli bezle örterek 30 dakika dinlendirin. Dinlendirme işleminin ardından, hamuru 4 parçaya ayırın. Hamuru oklava yardımıyla açın ve bardak ağzıyla yuvarlak olarak kesin.

İç harcı için; Kuru soğan, yeşil soğan ve pırasayı ince ince doğrayın. Doğradığınız sebzelerin üzerine tofu, susam yağı, kıyma, tuz ve baharatları ekleyerek karıştırın. Hazırladığınız iç harcı, yuvarlak biçimde kesilen hamurun ortasına yerleştirin. Ardından hamurları yarım ay olacak şekilde kapatın. Büzgü görünümü için hamuru sıkıştırabilir, ardından iki ucunu yuvarlak olacak şekilde birleştirebilirsiniz. Hazırladığınız hamurları, kızgın yağda kızarttıktan sonra servis edebilirsiniz.

2. İTALYA- RAVİOLİ

Malzemeler:

Hamuru için:

4 adet yumurta

3,5 su bardağı un

1/2 su bardağı semolina (irmik unu)

1/2 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

2 yemek kaşığı sıvı yağ

200 gram orta yağlı kıyma

1 adet orta boy kuru soğan

2 diş sarımsak(arzuya göre)

1 yemek kaşığı un

1/2 su bardağı ceviz içi (ince çekilmiş)(arzuya göre)

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

Üzeri için:

1 tutam maydanoz(incecik kıyılmış)

1 tutam karabiber(arzuya göre)

Yapılışı:

Ravioli hamuru için; un, tuz ve irmik ununu geniş bir karıştırma kabına alın. Ardından yumurtaları ekleyin.Hamuru kıvam alana kadar yoğurun.Streç filmle sarıp 30 dakika kadar buzdolabında dinlendirin.Ravioli hamurlarını açmadan önce iç harcı hazırlayın. Kuru soğanı ve sarımsağı rondoda püre haline getirin ya da minik küpler halinde doğrayın. Sıvı yağ ile tavada kavurun.Kavrulan sarımsak ve soğanın üzerine kıyma, tuz ve karabiberi ilave edip pişirmeye devam edin.Son olarak un ve cevizi ekleyip suyunu çeken ve pişen kıymalı harcı bir kenara alın.Hamuru 2 bezeye ayırın. Mutfak tezgahını hafifçe unlayıp bir adet hamur bezesini merdane yardımıyla yufkadan biraz daha kalın olacak şekilde açın.Açtığınız hamurların kenar kısımlarını keserek uzun dikdörtgen şekline getirin.Hazırladığınız kıymalı harç bir kenarda soğumuş olsun.Kare hamur parçalarının orta kısımlarına hazırladığınız kıymalı iç harçtan bir tatlı kaşığı kadar yerleştirin.Yaklaşık 8x8 cm olacak şekilde kare parçalar halinde kesin. Ravioli makarna hamurlarının kenar kısımlarını bir fırça yardımıyla su ile ıslatın. Üzerine bir kat hamur kapatıp kare şeklini verin.Kenar kısımlarının üzerinden tırtıklı ya da düz bir kesici yardımıyla keserek yapışmalarını ve şekil almalarını sağlayın. İç harcın etrafını elinizle bastırarak hamurların yapışmasını sağlayın.Aynı işlemi diğer hamur bezelerine de uygulayın. Şekil verdiğiniz makarnaları bir servis tabağına alın.Derin bir tencerede, kullandığınız tencerenin yarısı kadar kaynamış suyu hazırlayın. Taze taze açılmış ravioli makarnalarını 8-10 dakika kadar haşlayın. Haşlanan makarnaları bir süzgeç yardımıyla çıkartıp fazla sularını süzdürün.Servis tabağına alıp arzuya göre ince kıyılmış maydanoz ve çekilmiş karabiber eşliğinde servis edebilirsiniz.

3. BOSNA HERSEK- KLEPE

Malzemeler:

Hamur için:

2 su bardağı (250 gr) un

1/2 su bardağı (120 ml) su

1/2 çay kaşığı tuz

1 yumurta

İç harç için:

300 gr kıyma (karışık dana ve kuzu kıyması tercih edilir)

1 soğan, ince doğranmış

1 diş sarımsak, ince doğranmış

Tuz

Karabiber

Sos için:

1 su bardağı (240 ml) yoğurt

2 diş sarımsak, ezilmiş

Yapılışı:

Hamur için: Un, su, tuz ve yumurtayı yoğurarak hamur elde edin. Hamurun kıvamı yoğun ve esnek olmalıdır. Hamuru 30 dakika dinlendirin. İç harç için:Kıyma, ince doğranmış soğan, ince doğranmış sarımsak, tuz ve karabiberi karıştırarak iç harç hazırlayın. Dinlenmiş hamuru un serpilmiş bir yüzeyde ince bir tabaka halinde açın. Yaklaşık 3×3 cm’lik kareler kesin. Her bir kareye iç harçtan bir miktar koyun ve köşelerini birleştirerek üçgen şeklinde kapatın. Kenarlarını iyice bastırarak yapıştırmaya özen gösterin.Geniş bir tencerede bol su kaynatın ve tuz ekleyin. Klepe’yi kaynar suya dikkatlice atın ve kısık ateşte 10-15 dakika kadar pişirin. Klepe, suyun yüzüne çıkacak ve şişecektir. Klepe’yi süzgeçle sudan çıkarın ve bir tabağa yerleştirin. Sos için: Yoğurt ve ezilmiş sarımsağı karıştırarak sos hazırlayın. Klepe’yi hazırladığınız yoğurtlu sarımsaklı sosla servis yapın.

4.UKRAYNA- VARENİKİ

Malzemeler:

280 gr un

2 adet yumurta, çırpılmış

120 gr süt, ılık

2 yemek kaşığı sıvıyağ

1 çay kaşığı tuz

Harç için;

400 gr patates

2 adet soğan

100 gr süt, sıcak

4 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvıyağ

Servis için;

2 dal yeşil soğan, doğranmış

1 adet soğan

1 yemek kaşığı pudra şekeri

Tuz

Karabiber

Yapılışı:

Hamuru için olan bütün malzemeleri bir araya getirerek yoğurun. Oluşan hamuru kenarda dinlendirmeye bırakın. Harç için patatesler tuzlu suda haşlayın. Haşlanan patatesleri süt ile ezilin, tuz ve karabiber ilave ederek tatlandırın. Yağları tavaya alın ve soğanı renk alana kadar kavurun. Kavrulan soğanı da patatesli karışıma ekleyin ve harcı soğumaya bırakın. Dinlenen hamuru açın ve halkalar kesin. İçerisine harçtan koyarak kapatın. Kaynar suda haşlayın. Servis için soğanı pudra şekeri ile birlikte kavurun. Haşlananların üzerine soğan ve yeşil soğan serperek servis edin.

5. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ- DUMPLING

Malzemeler:

Hamuru için;

420 gr un

210 ml su

1 çay kaşığı tuz

Harç için;

500 gr kıyma

2 dal yeşil soğan, ince doğranmış

1 adet soğan, ince doğranış

3 yemek kaşığı soya sos

1 tatlı kaşığı zencefil rendesi

1 adet havuç, küçük küp doğranmış

3 diş sarımsak, rendelenmiş

Tuz

Karabiber

Yapılışı:

Hamur için olan malzemeler bir kapta birleştirilir, yoğurulur ve dinlendirmeye bırakılır. Hamur dinlenirken iç harç hazırlanır. Harç için olan bütün malzemeler bir araya getirilerek yoğurulur. Hamur incecik açılır ve yuvarlaklar kesilir. İçerisine harç koyularak yarım ay şeklinde kapatılır. Hamurlar kızartılır, servis edilir.