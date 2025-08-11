Anadolu mutfağının klasik lezzeti: Etli taze fasulye tarifi

Türk mutfağının dört mevsim pişen ama özellikle yaz aylarında tazesiyle lezzet zirvesine çıkan yemeklerinden biri etli taze fasulyedir. Yumuşacık etleri, hafif sulu kıvamı ve taptaze sebze aromasıyla hem öğle hem akşam yemeklerine çok yakışır. Yanına mis gibi tereyağlı pilav ve buz gibi cacık yapıldığında, tam bir ev yemeği ziyafetine dönüşür.

ETLİ TAZE FASÜLYE TARİFİ

Malzemeler:

500 gr taze fasulye

200 gr kuşbaşı dana eti

1 adet büyük boy soğan (yemeklik doğranmış)

2 adet domates (kabukları soyulup doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

3 su bardağı sıcak su

Tuz, karabiber

Yapılışı