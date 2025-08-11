Anadolu mutfağının klasik lezzeti: Etli taze fasulye tarifi

Türk mutfağının dört mevsim pişen ama özellikle yaz aylarında tazesiyle lezzet zirvesine çıkan yemeklerinden biri etli taze fasulyedir. Yumuşacık etleri, hafif sulu kıvamı ve taptaze sebze aromasıyla hem öğle hem akşam yemeklerine çok yakışır. Yanına mis gibi tereyağlı pilav ve buz gibi cacık yapıldığında, tam bir ev yemeği ziyafetine dönüşür.
ETLİ TAZE FASÜLYE TARİFİ
Malzemeler:
- 500 gr taze fasulye
- 200 gr kuşbaşı dana eti
- 1 adet büyük boy soğan (yemeklik doğranmış)
- 2 adet domates (kabukları soyulup doğranmış)
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 3 su bardağı sıcak su
- Tuz, karabiber
Yapılışı
- Tencereye zeytinyağı ve tereyağını alın, kuşbaşı etleri ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun.
- Doğranmış soğanı ekleyip pembeleştirin.
- Salçayı ilave edip kokusu çıkana kadar kavurun.
- Domatesleri ekleyip birkaç dakika pişirin.
- Ayıklanmış ve ortadan ikiye bölünmüş taze fasulyeleri tencereye alın, karıştırın.
- Sıcak suyu ekleyin, tuz ve karabiberi ilave edin.
- Kısık ateşte, fasulyeler ve etler yumuşayana kadar yaklaşık 35-40 dakika pişirin.
- Sıcak servis edin, yanında pilav ve cacıkla tamamlayın.