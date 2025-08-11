Cumhuriyet Gazetesi Logo
Anadolu mutfağının klasik lezzeti: Etli taze fasulye tarifi

Anadolu mutfağının klasik lezzeti: Etli taze fasulye tarifi

11.08.2025 14:01:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Anadolu mutfağının klasik lezzeti: Etli taze fasulye tarifi

Taze fasulyenin mis gibi kokusu, dana etiyle birleşip yumuşacık piştiğinde ortaya çıkan bu yemek, Türk mutfağının en sevilen yaz lezzetlerinden biri. Pirinç pilavı ve cacıkla tamamlanan bu klasik, hem sağlıklı hem doyurucu.

Türk mutfağının dört mevsim pişen ama özellikle yaz aylarında tazesiyle lezzet zirvesine çıkan yemeklerinden biri etli taze fasulyedir. Yumuşacık etleri, hafif sulu kıvamı ve taptaze sebze aromasıyla hem öğle hem akşam yemeklerine çok yakışır. Yanına mis gibi tereyağlı pilav ve buz gibi cacık yapıldığında, tam bir ev yemeği ziyafetine dönüşür.

ETLİ TAZE FASÜLYE TARİFİ

Malzemeler:

  • 500 gr taze fasulye
  • 200 gr kuşbaşı dana eti
  • 1 adet büyük boy soğan (yemeklik doğranmış)
  • 2 adet domates (kabukları soyulup doğranmış)
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 3 su bardağı sıcak su
  • Tuz, karabiber

Yapılışı

  1. Tencereye zeytinyağı ve tereyağını alın, kuşbaşı etleri ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun.
  2. Doğranmış soğanı ekleyip pembeleştirin.
  3. Salçayı ilave edip kokusu çıkana kadar kavurun.
  4. Domatesleri ekleyip birkaç dakika pişirin.
  5. Ayıklanmış ve ortadan ikiye bölünmüş taze fasulyeleri tencereye alın, karıştırın.
  6. Sıcak suyu ekleyin, tuz ve karabiberi ilave edin.
  7. Kısık ateşte, fasulyeler ve etler yumuşayana kadar yaklaşık 35-40 dakika pişirin.
  8. Sıcak servis edin, yanında pilav ve cacıkla tamamlayın.
İlgili Konular: #Yemek Tarifi #Anadolu mutfağı #taze fasulye