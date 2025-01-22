Ortadoğu'nun tatlı mirası: Lübnan künefesi tarifi

Arap mutfağının en sevilen tatlılarından biri olan künefe, hem lezzeti hem de görsel şöleniyle sofraların yıldızı olmaya devam ediyor. Lübnan usulü künefenin sırrı incecik kadayıf ve eriyen peynirinde saklı!

Ortadoğu'nun tatlı mirası: Lübnan künefesi tarifi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.01.2025 - 19:57

Arap mutfağı, tatlı konusunda eşsiz bir çeşitliliğe sahiptir. Özellikle Lübnan mutfağı, künefe gibi tatlılarla tüm dünyada ün kazanmıştır. İncecik kadayıf, bol tereyağı ve eriyen peynirin birleşimiyle yapılan bu tatlı, şerbetle taçlandırılarak lezzet zirvesine ulaşır. 

Lübnan Usulü Künefe Tarifi

Malzemeler:

Tabanı için:

  • 500 gram taze kadayıf
  • 200 gram tereyağı (eritilmiş)
  • 300 gram tuzsuz taze peynir (mozzarella veya dil peyniri de kullanılabilir)

Şerbeti için:

  • 2 su bardağı toz şeker
  • 1,5 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

Servis için:

  • Dövülmüş Antep fıstığı

Yapılışı:

  1. Şeker ve suyu bir tencereye alın, orta ateşte kaynamaya bırakın.
  2. Şerbet kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyin ve 5 dakika daha kaynatıp soğumaya bırakın.
  3. Taze kadayıfı elinizle didikleyerek ufak parçalara ayırın.
  4. Eritilmiş tereyağını kadayıfa ekleyin ve her yerine eşit şekilde yedirin.
  5. Fırına dayanıklı bir tepsiyi tereyağıyla yağlayın. Kadayıfın yarısını tepsiye yayın ve iyice bastırarak düzleştirin.
  6. İnce dilimlenmiş peyniri kadayıfın üzerine serin ve kalan kadayıfı peynirin üzerine kapatın.
  7. Tepsiyi önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üstü altın rengi alana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
  8. Fırından çıkan sıcak künefenin üzerine soğuyan şerbeti gezdirin.
  9. Dövülmüş Antep fıstığı ile süsleyip dilimleyerek sıcak servis edin.

Etiketler: #tarif #künefe #tatlı

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