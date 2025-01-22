Ortadoğu'nun tatlı mirası: Lübnan künefesi tarifi

Yayınlanma: 22.01.2025 - 19:57

Güncelleme: 22.01.2025 - 19:57

Arap mutfağı, tatlı konusunda eşsiz bir çeşitliliğe sahiptir. Özellikle Lübnan mutfağı, künefe gibi tatlılarla tüm dünyada ün kazanmıştır. İncecik kadayıf, bol tereyağı ve eriyen peynirin birleşimiyle yapılan bu tatlı, şerbetle taçlandırılarak lezzet zirvesine ulaşır.

Lübnan Usulü Künefe Tarifi

Malzemeler:

Tabanı için:

500 gram taze kadayıf

200 gram tereyağı (eritilmiş)

300 gram tuzsuz taze peynir (mozzarella veya dil peyniri de kullanılabilir)

Şerbeti için:

2 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu

Servis için:

Dövülmüş Antep fıstığı

Yapılışı: