Komşu mutfağının enfes lezzeti: Spetsofai tarifi
Yunan mutfağının az bilinen ancak bir o kadar lezzetli yemeklerinden biri olan Spetsofai, sofralarınıza Akdeniz esintisi taşıyor. Baharatlı sosisi, taze sebzeleri ve enfes sosuyla bu yemek, hem pratik hem de unutulmaz bir lezzet sunuyor.
Akdeniz mutfağının inceliklerini yansıtan Yunan mutfağı, taze malzemelerle hazırlanan zengin tatlarıyla bilinir. Ancak, pek çok kişi Yunan mutfağını yalnızca souvlaki ve moussaka gibi popüler yemeklerle sınırlı sanır. Oysa ki Spetsofai gibi az bilinen yemekler, bu mutfağın ne kadar derin ve çeşitli olduğunu gözler önüne seriyor.
SPETSOFAI TARİFİ
Malzemeler
- 500 gram baharatlı sucuk (veya tercih ettiğiniz sosis)
- 2 adet orta boy patlıcan
- 3 adet dolmalık biber (renkli karışık tercih edilebilir)
- 2 adet olgun domates
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 3 diş sarımsak
- 1 adet kuru soğan
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tatlı kırmızı biber
- Tuz ve karabiber
- Yarım çay bardağı beyaz şarap (isteğe bağlı)
Yapılış
- Patlıcanları alacalı soyun ve iri küpler halinde doğrayın. Tuzlu suda 20 dakika bekleterek acısını alın. Dolmalık biberleri ince şeritler halinde kesin. Soğanı ve sarımsağı ince ince doğrayın.
- Baharatlı sosisleri dilimleyin ve bir tavada zeytinyağında hafifçe kızartın. Kızaran sosisleri bir tabağa alın ve aynı tavada devam edeceğiniz sos için yağı muhafaza edin.
- Patlıcanları durulayıp kurulayın ve aynı tavada zeytinyağı ekleyerek kızartın. Ardından dolmalık biberleri ekleyip yumuşayana kadar soteleyin.
- Tavaya doğranmış soğan ve sarımsakları ekleyin. Şeffaflaşana kadar kavurun. Salçayı ekleyip 2 dakika kadar kavurduktan sonra doğranmış domatesleri ekleyin. Tuz, karabiber, şeker ve tatlı kırmızı biberi ekleyerek karıştırın.
- Eğer tercih ediyorsanız beyaz şarabı ekleyip 2-3 dakika kadar buharlaşmasını bekleyin. Ardından sosisleri ve sotelediğiniz sebzeleri ekleyin. Kısık ateşte 15-20 dakika pişmeye bırakın.
- Spetsofai, sıcak olarak servis edilir. Yanında taze ekmek veya pilavla sunabilirsiniz. Üzerine taze fesleğen veya maydanoz ekleyerek lezzeti artırabilirsiniz.
Etiketler: #Spetsofai tarifi #tarif #Yunan Mutfağı
En Çok Okunan Haberler
-
- Yangında annesini arayıp helallik aldığı ortaya çıktı
- Grand Kartal Otel'den ilk açıklama!
- Otel yangınında hayatını kaybedenler kimler?
- 'Atlamaya' babasıyla konuşurken karar vermiş
- 'İçeride yanmış çocuk bedenleri varken...'
- 'Sorumluluk kimde' sorusuna yanıt bulundu
- AKP’ye geçen Zorlu’ya AKP trolünden ‘köpek’ benzetmesi
- 'Yangın bahsedilen yerden çıkmadı'
- Metrobüs kazası: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı
- Otel personeli, bile bile gelen faciayı anlattı