Komşu mutfağının enfes lezzeti: Spetsofai tarifi

Yayınlanma: 22.01.2025 - 17:51

Güncelleme: 22.01.2025 - 17:51

Akdeniz mutfağının inceliklerini yansıtan Yunan mutfağı, taze malzemelerle hazırlanan zengin tatlarıyla bilinir. Ancak, pek çok kişi Yunan mutfağını yalnızca souvlaki ve moussaka gibi popüler yemeklerle sınırlı sanır. Oysa ki Spetsofai gibi az bilinen yemekler, bu mutfağın ne kadar derin ve çeşitli olduğunu gözler önüne seriyor.

SPETSOFAI TARİFİ

Malzemeler

500 gram baharatlı sucuk (veya tercih ettiğiniz sosis)

2 adet orta boy patlıcan

3 adet dolmalık biber (renkli karışık tercih edilebilir)

2 adet olgun domates

1 yemek kaşığı domates salçası

3 diş sarımsak

1 adet kuru soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tatlı kırmızı biber

Tuz ve karabiber

Yarım çay bardağı beyaz şarap (isteğe bağlı)

Yapılış