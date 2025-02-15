Litvanya’nın efsanevi tatlısı: Sakotis Tarifi
Dünyanın dört bir yanında tatlı severler için benzersiz lezzetler bulunuyor, ancak bazıları hala keşfedilmeyi bekliyor. Litvanya mutfağına özgü Šakotis, yalnızca lezzetiyle değil, aynı zamanda görselliğiyle de dikkat çeken sıra dışı bir tatlı.
Litvanya mutfağının en özel tatlılarından biri olan Šakotis, kelime anlamıyla "dallı" ya da "ağaç gibi" anlamına geliyor. Gerçekten de görünümü, uzun ince dallarıyla bir çam ağacını andırıyor. Geleneksel olarak düğünlerde, bayramlarda ve önemli kutlamalarda sunulan bu tatlı, hem tarihi hem de pişirme yöntemiyle oldukça ilginç.
SAKOTİS TARİFİ
Malzemeler:
- 10 adet yumurta
- 250 gram toz şeker
- 200 gram tereyağı (eritilmiş)
- 250 ml krema (sıvı krema veya süt kreması)
- 1 çay kaşığı vanilin veya vanilya özü
- 1 tutam tuz
- 350 gram un
Yapılışı:
Yumurtaları ve şekeri çırpın. Büyük bir karıştırma kabında yumurtaları ve toz şekeri iyice çırpın. Karışımın beyazlaşıp köpüklenmesi gerekiyor.
- Tereyağını ve kremayı ekleyin. Eritilmiş tereyağını ve sıvı kremayı ekleyerek çırpmaya devam edin.
- Vanilya ve tuzu ekleyin. Karışıma vanilin veya vanilya özünü ve bir tutam tuzu ekleyerek iyice karıştırın.
- Unu yavaşça ekleyerek karıştırın. Unu azar azar ekleyerek pürüzsüz ve akışkan bir hamur elde edene kadar karıştırın. Hamurun kıvamı, krep hamuruna benzer şekilde hafif akışkan olmalıdır.
- Šakotis pişirme düzenini hazırlayın. Geleneksel olarak Šakotis, döner bir şiş üzerinde pişirilir. Eğer evde yapmak istiyorsanız, bir şiş veya rulo şekilli bir metal çubuğu fırının içine yatay şekilde yerleştirerek deneyebilirsiniz.
- Şişi veya ruloyu ısıtın. Fırını 200°C’ye ayarlayın ve metal ruloyu birkaç dakika ısıtın.
- Hamuru azar azar dökün. Isıtılmış ruloyu döndürerek her tarafına ince bir tabaka halinde hamur dökün. Fırında hafifçe pişmesini bekleyin.
- Kat kat ekleyerek devam edin. Hafifçe pişen ilk katmandan sonra, tekrar hamur dökün ve döndürerek üzerine yeni bir kat oluşturun. Her kat döküldüğünde dışa doğru uzayan çıkıntılar oluşacaktır.
- Katmanları oluşturduktan sonra altın sarısı olana kadar pişirin. Tüm katmanlar tamamlandığında, Šakotis’in üzeri altın sarısı olana kadar fırında birkaç dakika daha bekletin.
- Soğumasını bekleyin ve dilimleyerek servis yapın. Fırından çıkan Šakotis’i oda sıcaklığında soğumaya bırakın, ardından dikkatlice şişten çıkararak dilimleyin.
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