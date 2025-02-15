Litvanya’nın efsanevi tatlısı: Sakotis Tarifi

Yayınlanma: 15.02.2025 - 18:25

Güncelleme: 15.02.2025 - 18:25

Litvanya mutfağının en özel tatlılarından biri olan Šakotis, kelime anlamıyla "dallı" ya da "ağaç gibi" anlamına geliyor. Gerçekten de görünümü, uzun ince dallarıyla bir çam ağacını andırıyor. Geleneksel olarak düğünlerde, bayramlarda ve önemli kutlamalarda sunulan bu tatlı, hem tarihi hem de pişirme yöntemiyle oldukça ilginç.

SAKOTİS TARİFİ

Malzemeler:

10 adet yumurta

250 gram toz şeker

200 gram tereyağı (eritilmiş)

250 ml krema (sıvı krema veya süt kreması)

1 çay kaşığı vanilin veya vanilya özü

1 tutam tuz

350 gram un





Yapılışı:

Yumurtaları ve şekeri çırpın. Büyük bir karıştırma kabında yumurtaları ve toz şekeri iyice çırpın. Karışımın beyazlaşıp köpüklenmesi gerekiyor.