Anadolu mutfağının vazgeçilmezi: Tokat kebabı tarifi

Anadolu'nun zengin mutfak kültürünün en özel tariflerinden biri olan Tokat kebabı, doğal malzemelerin uyumuyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Geleneksel olarak taş fırında veya odun ateşinde pişirilen bu kebap, ev fırınında da başarılı sonuçlar veriyor. Özellikle yaz aylarında taze sebzelerle hazırlanan Tokat kebabı, hem doyurucu hem de oldukça lezzetli bir ana yemek alternatifi sunuyor.

TOKAT KEBABI İÇİN MALZEMELER

700 gram kuzu eti (kemikli veya kuşbaşı)

4 adet patlıcan

4 adet orta boy patates

4 adet yeşil biber

3 adet domates

8-10 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Kekik

TOKAT KEBABI NASIL YAPILIR?

Patlıcanları alacalı soyup iri parçalar halinde doğrayın ve acısının çıkması için tuzlu suda 20 dakika bekletin.

Patatesleri soyup iri dilimler halinde kesin. Domatesleri ve biberleri de büyük parçalar halinde hazırlayın.

Kuzu etini tuz ve karabiberle harmanlayın.

Fırın tepsisini hafifçe yağlayın. Patates, patlıcan, et, domates, biber ve sarımsakları sıra sıra dizin.

Üzerine eritilmiş tereyağı ve sıvı yağı gezdirin. Arzu ederseniz biraz kekik serpiştirin.

Tepsinin üzerini yağlı kağıt veya folyo ile kapatarak önceden ısıtılmış 190 derece fırında yaklaşık 1,5 saat pişirin.

Son 20 dakikada üzerini açarak malzemelerin hafifçe kızarmasını sağlayın.

Sıcak olarak servis edin.