Mutfağın en zarif klasiği: Badem kokulu keşkül tarifi...

Sütlü tatlıların tartışmasız en asili, içinde un barındırmayan ve bademin o ferahlatıcı aromasıyla damakları şenlendiren meşhur Keşkül! Eskilerin "Keşkül-ü Fukara" olarak bildiği bu geleneksel lezzet, ipeksi kıvamı ve mideleri yormayan hafifliğiyle akşam yemeklerinin ardından aranan o kusursuz finali sunuyor.

MALZEMELER

1 litre soğuk süt

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı çiğ badem tozu (Bademleri sıcak suda bekletip kabuklarını soyduktan sonra rondodan çekerek hazırlayabilirsiniz)

2 yemek kaşığı dolusu nişasta (Buğday veya mısır)

2 yemek kaşığı dolusu pirinç unu

1 adet yumurta sarısı

1 paket vanilya (Geleneksel dokunuş isteyenler vanilya yerine 1 yemek kaşığı gül suyu kullanabilir)

Süslemek İçin:

File badem ve toz Antep fıstığı

ADIM ADIM YAPILIŞI

Derin ve kalın tabanlı bir tencereye şekeri, nişastayı ve pirinç ununu alarak bir tel çırpıcıyla harmanlayın. Üzerine badem tozunu ekleyin.

Tencereye önce 1 litre soğuk sütü, ardından 1 adet yumurta sarısını ilave edin. Ocağa almadan önce yumurta sarısının tamamen dağılması ve karışımın pürüzsüz olması için iyice çırpın.

Tencereyi ocağa alın ve orta ateşte sürekli aynı yöne doğru karıştırarak pişirmeye başlayın. Dibinin tutmaması için karıştırma işlemini hiç bırakmayın.

Tatlı koyulaşıp üzerinde göz göz baloncuklar oluşmaya başladığında ocağın altını kısın. (Eğer gül suyu veya vanilya ekleyecekseniz bu aşamada ilave edin). Kısık ateşte 2 dakika daha kaynatıp ocaktan alın.

Dumanı tüten keşkülü, eşit ölçülerde servis kaselerine paylaştırın.

Tatlıların üzerinin hafifçe kabuk bağlaması için önce oda sıcaklığında dinlendirin. Ardından buzdolabına kaldırıp en az 3-4 saat (vaktiniz varsa bir gece) iyice soğutun. Servis yapmadan hemen önce üzerini kavrulmuş file badem ve Antep fıstığı ile süsleyerek o asil görünümü tamamlayın.