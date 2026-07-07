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Kurumadan pişen lokum gibi fit lezzet: Fırında soslu tavuk göğsü ve brokoli tarifi...

Kurumadan pişen lokum gibi fit lezzet: Fırında soslu tavuk göğsü ve brokoli tarifi...

7.07.2026 19:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kurumadan pişen lokum gibi fit lezzet: Fırında soslu tavuk göğsü ve brokoli tarifi...

Göğüs etinin kuruyup sertleşmesini engellemenin tek yolu, doğru sosla marine edip fırında yüksek ısıda kısa süreli pişirmek. Yanına ekleyeceğiniz bol lifli sebzelerle tek tabakta tam bir ziyafet yaratabilirsiniz. İşte enfes fırında soslu tavuk göğsü ve brokoli tarifi...
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Yüksek proteinli öğünlerin tartışmasız yıldızı olan tavuk göğsünü asla kurutmadan, dışı nar gibi kızarmış içi sulu sulu pişirmenin tüm sırları bu tarifte! Özel yoğurtlu marinasyonu sayesinde lokum gibi dağılan tavuklar, fırınlanmış çıtır brokoli ile birleşerek tek tepside kusursuz bir fit menüye dönüşüyor.

MALZEMELER

500 gram kemiksiz tavuk göğsü (Çok ince olmayacak şekilde dilimlenmiş veya iri kuşbaşı doğranmış)

1 küçük top taze brokoli (Çiçeklerine ayrılmış)

1 adet kırmızı kapya biber (İri doğranmış)

Tavuğu Sulu Tutan Özel Marinasyon İçin:

2 yemek kaşığı süzme yoğurt (Etin yumuşamasını sağlar)

1 tatlı kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş ezilmiş sarımsak

1'er çay kaşığı tuz, karabiber, kekik, tatlı kırmızı toz biber

ADIM ADIM YAPILIŞI

Geniş bir karıştırma kabına süzme yoğurt, domates salçası, zeytinyağı, ezilmiş sarımsak ve tüm baharatları alıp pürüzsüz bir sos elde edene kadar tel çırpıcıyla karıştırın.

Dilimlenmiş tavuk göğüslerini bu sosun içine alın ve sosun etin her yerine tamamen bulanmasını sağlayın. Etin lokum gibi olması için üzerini streç filmle kapatıp buzdolabında en az 30 dakika (vaktiniz varsa 2 saat) dinlendirin.

Çiçeklerine ayırdığınız brokolileri ve doğranmış kapya biberleri ayrı bir kasede 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve çok az tuz ile harmanlayın.

Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisinin bir yarısına sosunu iyice çekmiş tavuk etlerini dizin. Tepsinin diğer yarısına ise zeytinyağlı brokoli ve biberleri yayın.

Önceden ısıtılmış 200°C fırında, tavukların dışı nar gibi kızarana ve brokolilerin uçları hafifçe çıtırlaşana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Fırında fazla tutmamaya özen gösterin ki tavuklar suyunu kaybedip kurumasın. Dumanı tüterken servis tabağına alıp afiyetle tüketin.

İlgili Konular: #tavuk #Yemek Tarifi

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