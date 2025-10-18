Anadolu'nun efsane yemeği: Tas kebabı tarifi

Anadolu mutfağının klasik lezzetlerinden biri olan tas kebabı, yüzyıllardır Türk sofralarının baş tacı olmuştur. Kuzu etiyle yapılan bu geleneksel yemek, hem sulu hem de doyurucu bir ana yemek olarak öne çıkar. Özellikle pilavla birlikte servis edildiğinde, tas kebabı misafir sofralarının vazgeçilmezidir. İşte, orijinal tarifine sadık kalarak hazırlayabileceğiniz tas kebabı tarifi!

TAS KEBABI TARİFİ

Malzemeler

600 gram kuşbaşı dana veya kuzu eti

2 adet orta boy soğan (doğranmış)

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı domates salçası

2 adet havuç (doğranmış)

2 adet patates (küp doğranmış)

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı pul biber

3 su bardağı sıcak su veya et suyu

Yapılışı