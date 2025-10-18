Anadolu'nun efsane yemeği: Tas kebabı tarifi

Anadolu mutfağının klasik lezzetlerinden biri olan tas kebabı, yüzyıllardır Türk sofralarının baş tacı olmuştur. Kuzu etiyle yapılan bu geleneksel yemek, hem sulu hem de doyurucu bir ana yemek olarak öne çıkar. Özellikle pilavla birlikte servis edildiğinde, tas kebabı misafir sofralarının vazgeçilmezidir. İşte, orijinal tarifine sadık kalarak hazırlayabileceğiniz tas kebabı tarifi!
TAS KEBABI TARİFİ
Malzemeler
- 600 gram kuşbaşı dana veya kuzu eti
- 2 adet orta boy soğan (doğranmış)
- 2 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 2 adet havuç (doğranmış)
- 2 adet patates (küp doğranmış)
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 3 su bardağı sıcak su veya et suyu
Yapılışı
- Eti Kavurun: Geniş bir tencereye tereyağı ve zeytinyağını alın. Yağ kızdıktan sonra kuşbaşı etleri ekleyip, yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar kavurun. Etler hafif kızarınca doğranmış soğan ve sarımsakları ekleyin.
- Un ve Salça Ekleyin: Kavrulmuş etlerin üzerine unu serpin ve birkaç dakika karıştırarak kavurun. Ardından domates salçasını ekleyin ve karıştırın.
- Sebzeleri Ekleyin: Havuç ve patatesleri tencereye ekleyip birkaç dakika daha kavurun.
- Baharatları ve Suyu Ekleyin: Tuz, karabiber, kimyon ve pul biberi ekleyin. Üzerine sıcak suyu (veya et suyunu) ilave edin.
- Pişirme: Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte yaklaşık 1 saat pişirin. Etler yumuşacık olup, sos koyu bir kıvam alınca yemeğiniz hazırdır.
- Servis: Sıcak olarak servis edin. Yanına pirinç pilavı veya tereyağlı bulgur pilavı çok yakışacaktır.