Anadolu’nun geleneksel lezzeti: Helise tarifi

Anadolu’nun en köklü yemeklerinden biri olan helise, başka adıyla keşkek, toplumsal birlikteliğin ve paylaşımın simgesi sayılıyor. Yarma buğday ile kuzu veya tavuk etinin uzun süre pişirilmesiyle hazırlanan bu yemek, özellikle düğünlerde, bayramlarda ve özel günlerde sofraları süslüyor.
HELİSE TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı aşurelik buğday (geceden ıslatılmış)
- 500 gr kuzu eti (kemikli ya da kuşbaşı) veya tavuk
- 6 su bardağı su
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Tuz
- Üzeri için: 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
Yapılışı
- Buğdayı bir gece önceden ıslatın ve süzün.
- Geniş bir tencereye et ve suyu koyun, etler yumuşayana kadar pişirin.
- Buğdayı ekleyin, kısık ateşte buğday iyice açılana ve lapa kıvamına gelene kadar pişirin. Gerekirse su ekleyin.
- Tuzunu ayarlayın, karışım iyice özleşinceye kadar tahta kaşıkla ezerek karıştırın.
- Ayrı bir tavada tereyağını eritip kırmızı biberi ekleyin.
- Helisenin üzerine dökerek sıcak servis yapın.