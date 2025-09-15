Anadolu’nun geleneksel lezzeti: Helise tarifi

Anadolu’nun en köklü yemeklerinden biri olan helise, başka adıyla keşkek, toplumsal birlikteliğin ve paylaşımın simgesi sayılıyor. Yarma buğday ile kuzu veya tavuk etinin uzun süre pişirilmesiyle hazırlanan bu yemek, özellikle düğünlerde, bayramlarda ve özel günlerde sofraları süslüyor.

HELİSE TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı aşurelik buğday (geceden ıslatılmış)

500 gr kuzu eti (kemikli ya da kuşbaşı) veya tavuk

6 su bardağı su

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Üzeri için: 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Yapılışı