Anadolu'nun tarihi lezzeti sofralara: Zırz tarifi

Anadolu mutfağı, yokluk zamanlarında geliştirilen pratik ve doyurucu yemekleriyle dikkat çeker. Sivas’ın geleneksel yemeği “Zırz” da bu tariflerden biri. Et kullanılmadan yapılan, ama besleyiciliğiyle ana yemek sayılabilecek bu sade lezzet, kırsal mutfak kültürünün en güzel örneklerinden biri.
ZIRZ TARİFİ
Malzemeler
- 500 gr ıspanak
- 1 yumurta
- 1 demet taze soğan
- 3 diş sarımsak
- 1 su bardağı süzme yoğurt
- 1 tatlı kaşığı kişniş
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 1 kahve fincanı mısır özü yağı
- Tuz
Yapılış
- Ispanakları ve taze soğanları temizleyip doğrayın.Tuzunu ilave edip harmanlayın.Mısırözü yağını tencerede ısıtıp soğan ve ıspanakları ekleyin ve hafifçe kavurun.Ocaktan alıp ılınmaya bırakın.
- Bir kasede süzme yoğurt,kişniş ve ezilmiş sarımsağı karıştırın.Yumurtayı katı kıvamda haşlayın.
- Ispanaklı karışımı servis tabağına alın.Üzerine yoğurdu gezdirerek dökün.İnce dilimlediğiniz haşlanmış yumurtayı yerleştirin. Pul biberle süsleyip ılık yada soğuk servis yapın.