Anadolu'nun tarihi lezzeti sofralara: Zırz tarifi

Anadolu mutfağı, yokluk zamanlarında geliştirilen pratik ve doyurucu yemekleriyle dikkat çeker. Sivas’ın geleneksel yemeği “Zırz” da bu tariflerden biri. Et kullanılmadan yapılan, ama besleyiciliğiyle ana yemek sayılabilecek bu sade lezzet, kırsal mutfak kültürünün en güzel örneklerinden biri.

ZIRZ TARİFİ

Malzemeler

500 gr ıspanak

1 yumurta

1 demet taze soğan

3 diş sarımsak

1 su bardağı süzme yoğurt

1 tatlı kaşığı kişniş

1 tatlı kaşığı pul biber

1 kahve fincanı mısır özü yağı

Tuz

Yapılış