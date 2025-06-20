Anadolu'nun unutulmaz lezzeti: Çullama tarifi

Türk mutfağında bazı yemekler vardır ki sadece belli bölgelerde bilinir ama lezzetleri bir ülkeyi doyuracak kadar güçlüdür. Çullama, İç Anadolu’nun gizli kalmış bu miraslarından biri. Genellikle bayram sofralarında ya da kalabalık misafir ağırlamalarında yapılan bu yemek, tereyağlı yoğurtlu et sosuyla harmanlanan yufkaların tepsiye kat kat dizilmesiyle hazırlanıyor.
ÇULLAMA TARİFİ
Malzemeler
- 500 gram kuşbaşı dana eti
- 6 adet yufka (isteğe bağlı ev yapımı veya hazır)
- 1,5 su bardağı süzme yoğurt
- 2 diş sarımsak
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- (isteğe bağlı) 1 su bardağı et suyu
Yapılışı:
- Kuşbaşı etleri haşlayın ve suyunu süzmeden kenarda bekletin. Etler yumuşadığında içerisine tuz ve karabiber ekleyin.
- Yufkaları üçgen şekilde kesin, teflon tavada çok az yağ ile hafifçe kızartın (tamamen çıtır olmayacak).
- Yoğurdu sarımsakla çırpın. İsterseniz kıvamı açmak için az miktarda et suyu ekleyebilirsiniz.
- Tepsinin tabanına birkaç parça yufka serin, üzerine yoğurtlu sos ve haşlanmış et serpiştirin. Bu işlemi kat kat uygulayın.
- En üste kalan yoğurdu yayın, eritilmiş tereyağını pul biberle kızdırıp üzerine dökün.
- Önceden ısıtılmış 180°C fırında 15-20 dakika kadar sadece üzeri kızarana dek pişirin.
- Fırından çıkınca 5 dakika dinlendirin ve dilimleyerek servis yapın.