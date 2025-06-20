Anadolu'nun unutulmaz lezzeti: Çullama tarifi

Türk mutfağında bazı yemekler vardır ki sadece belli bölgelerde bilinir ama lezzetleri bir ülkeyi doyuracak kadar güçlüdür. Çullama, İç Anadolu’nun gizli kalmış bu miraslarından biri. Genellikle bayram sofralarında ya da kalabalık misafir ağırlamalarında yapılan bu yemek, tereyağlı yoğurtlu et sosuyla harmanlanan yufkaların tepsiye kat kat dizilmesiyle hazırlanıyor.

ÇULLAMA TARİFİ

Malzemeler

500 gram kuşbaşı dana eti

6 adet yufka (isteğe bağlı ev yapımı veya hazır)

1,5 su bardağı süzme yoğurt

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

(isteğe bağlı) 1 su bardağı et suyu

Yapılışı: