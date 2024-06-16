Kurbanın lezzetli tarifi: Kuzu Etli Güveç Tarifi

Yayınlanma: 16.06.2024 - 20:57

Güncelleme: 16.06.2024 - 20:57

Kurban Bayramı'nın en özel yemeklerinden biri olan kuzu etli güveç, doğru pişirildiğinde etin yumuşaklığı ve sebzelerin lezzetiyle damaklarda unutulmaz bir iz bırakır. İşte, Kuzu Etli Güveç Tarifi...

KUZU ETLİ GÜVEÇ TARİFİ

Malzemeler

500 gr kuşbaşı kuzu eti

2 adet patlıcan

2 adet domates

2 adet yeşil biber

2 adet kırmızı biber

2-3 adet patates

15 adet arpacık soğan veya 1 adet büyük boy soğan

5-6 diş sarımsak

1 avuç taze fasulye

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay bardağı sıvı yağ

3 su bardağı sıcak su

Yapılış