Kurbanın lezzetli tarifi: Kuzu Etli Güveç Tarifi

Lezzetin doruklarına çıkaracak bir bayram yemeği! Kuzu etli güveç tarifi, enfes aromalarıyla sofralarınıza şölen katıyor. İşte, Kuzu Etli Güveç Tarifi

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.06.2024 - 20:57
Kurbanın lezzetli tarifi: Kuzu Etli Güveç Tarifi
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Kurban Bayramı'nın en özel yemeklerinden biri olan kuzu etli güveç, doğru pişirildiğinde etin yumuşaklığı ve sebzelerin lezzetiyle damaklarda unutulmaz bir iz bırakır. İşte, Kuzu Etli Güveç Tarifi...

KUZU ETLİ GÜVEÇ TARİFİ

Malzemeler

  • 500 gr kuşbaşı kuzu eti
  • 2 adet patlıcan
  • 2 adet domates
  • 2 adet yeşil biber
  • 2 adet kırmızı biber
  • 2-3 adet patates
  • 15 adet arpacık soğan veya 1 adet büyük boy soğan
  • 5-6 diş sarımsak
  • 1 avuç taze fasulye
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 3 su bardağı sıcak su

Yapılış

  1. Öncelikle patlıcanı alalım. Sap kısmını keselim ve şerit şerit olacak şekilde soyalım. Ardından iri küpler halinde keselim.
  2. İçine su doldurduğumuz derin bir kabın içine doğradığımız patlıcanları alalım.
  3. Üzerine tuz ekleyerek acısı çıkana kadar bekletelim. Ardından  patatesi soyalım, iri küpler halinde doğrayalım.
  4. Kırmızı kapya biberi de iri parçalar halinde doğrayalım. Yeşil biberi de alalım ve iri parçalar halinde doğrayalım.
  5. Soyduğumuz bir adet orta boy soğanı alalım ve küpler halinde doğrayalım. Bu tarif için arpacık soğan kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer elinizde yoksa, kuru soğan kullanabilirsiniz.
  6. Daha sonra taze fasulyeyi alalım ve orta boy parçalar haline getirelim.
  7. Domatesin kabuğunu soyalım , küp küp doğrayalım ve uygun bir tabağa alalım.
  8. Derince bir güveç tenceresine kuzu etini alalım. suyunu salıp tekrar çekinceye kadar pişirelim.
  9. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyelim ve güzelce karıştıralım. Doğradığımız soğanları ekleyip rengi değişene kadar pişirelim.
  10. Sarımsak , domates salçası,  biber salçasını ekleyelim ve güzelce karıştıralım.
  11. Doğradığımız taze fasulyeleri , biberleri ekleyelim ve karıştıralım.
  12. Ardından doğradığımız patatesleri ekleyelim, suda bekletip acısını aldığımız patlıcanları da ekleyelim. Ardından üzerine küp küp doğradığımız domatesleri de ekleyelim.
  13. Pul biber, karabiber, tuz, sıcak su ekleyelim.
  14. Tencerenin kapağını kapatalım ve 1.5- 2 saat pişirelim.
  15. Pişen yemeğimizi uygun toprak tabaklara alarak servis edebilirisiniz.

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