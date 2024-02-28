Anadolu'nun lezzetli karışımı: Tutamaç Çorbası
Tutamaç çorbası, Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan, içi dolu dolu ve lezzetiyle damakları şenlendiren muhteşem bir çorba tarifidir. Bu nefis çorba, hem doyurucu hem de lezzetli bir yemek arayanlar için mükemmel bir seçenektir.
Tutamaç çorbası, Türk mutfağının köklü lezzetlerinden biridir ve özellikle Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde sıkça yapılan bir çorba çeşididir. Adını, çorbanın içine konulan ince hamur parçalarından alan bu lezzet, geleneksel bir tarife sahiptir ve her lokmasında ev yapımı bir lezzet sunar. Genellikle yoğurt, nohut ve baharatlarla zenginleştirilen bu çorba, soğuk kış günlerinde sıcacık bir kucaklama sunar ve sofralara bereket ve lezzet getirir. İşte size, Anadolu'nun geleneksel tatlarından biri olan tutamaç çorbasının yapımı ve tadıyla ilgili detaylı bilgiler...
TUTAMAÇ ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 7 bardak su
- 1 bardak haşlanmış yeşil mercimek
- 1 bardak haşlanmış nohut
- 1 bardak erişte
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 bardak süzme yoğurt
- Yarım bardak su
- 1 yumurta sarısı
- 1,5 yemek kaşığı un
- 1 küçük kuru soğan
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı
- 1 yemek kaşığı kuru nane
Yapılış
- 7 bardak suyu tencereye aktarın, kaynamaya başlayınca mercimek, nohut, erişte ve tuzu ekleyip 10 dakika pişirin.
- Çorba pişerken bu arada yoğurt, su, yumurta sarısı ve unu bir kasede iyice karıştırın. Çorbanın suyundan bir kepçe kadar yoğurtlu karışıma ilave edip hızlıca karıştırarak çorbaya ekleyin, beş dakika daha pişirip ocağı kapatın.
- Kuru soğanı minik küpler halinde doğrayıp yağ ile birlikte sos tenceresine alın, kısık ateşte soğanlar yumuşayıncaya kadar kavurup naneyi ekleyerek ocağı kapatın. Naneli sosu çorbanın üzerine gezdirin.
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