Anadolu'nun lezzetli karışımı: Tutamaç Çorbası

Yayınlanma: 28.02.2024 - 15:57

Güncelleme: 28.02.2024 - 15:57

Tutamaç çorbası, Türk mutfağının köklü lezzetlerinden biridir ve özellikle Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde sıkça yapılan bir çorba çeşididir. Adını, çorbanın içine konulan ince hamur parçalarından alan bu lezzet, geleneksel bir tarife sahiptir ve her lokmasında ev yapımı bir lezzet sunar. Genellikle yoğurt, nohut ve baharatlarla zenginleştirilen bu çorba, soğuk kış günlerinde sıcacık bir kucaklama sunar ve sofralara bereket ve lezzet getirir. İşte size, Anadolu'nun geleneksel tatlarından biri olan tutamaç çorbasının yapımı ve tadıyla ilgili detaylı bilgiler...

TUTAMAÇ ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

7 bardak su

1 bardak haşlanmış yeşil mercimek

1 bardak haşlanmış nohut

1 bardak erişte

1 çay kaşığı tuz

1 bardak süzme yoğurt

Yarım bardak su

1 yumurta sarısı

1,5 yemek kaşığı un

1 küçük kuru soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

1 yemek kaşığı kuru nane

Yapılış