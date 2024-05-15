Pratikliğiyle İtalyan mutfağının vazgeçilmez mezesi sofralarınıza renk katacak: Polenta tarifi...

Avrupa mutfağının özellikle İtalyan lezzetlerinden biri olan polenta, temel olarak mısır irmiği, kaynar su ve tuzdan yapılan bir yemektir. İlk halinde basit bir bulamaç olarak hazırlanırken, zaman içinde tereyağı ve peynir gibi malzemelerle zenginleştirilmiş püreler halini alabilir. Bu eklemeler polentayı daha lezzetli ve doyurucu bir hale getirir. Peki, pratikliğiyle İtalyan mutfağının vazgeçilmezi olan bu meze nasıl yapılır? İşte nefis polenta tarifi...