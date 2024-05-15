Pratikliğiyle İtalyan mutfağının vazgeçilmez mezesi sofralarınıza renk katacak: Polenta tarifi...

cumhuriyet.com.tr
15 Mayıs 2024 Çarşamba, 14:40
Pratikliğiyle İtalyan mutfağının vazgeçilmez mezesi sofralarınıza renk katacak: Polenta tarifi...

İtalyan mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan polenta, mısır unuyla yapılan bir yemektir. Özellikle Kuzey İtalya'nın geleneksel bir yemeği olan ve hm kahvaltıda hem de ana yemeklerde tercih edilebilen polenta, Türk mutfağında da yaygın bir şekilde tüketilmektedir.  Et ve balık yemeklerinin yanında servis edilerek keyifle tüketilebilen polenta, kıvamı ve lezzetiyle damakları şenlendirir.

Pratikliğiyle İtalyan mutfağının vazgeçilmez mezesi sofralarınıza renk katacak: Polenta tarifi...

Avrupa mutfağının özellikle İtalyan lezzetlerinden biri olan polenta, temel olarak mısır irmiği, kaynar su ve tuzdan yapılan bir yemektir.  İlk halinde basit bir bulamaç olarak hazırlanırken, zaman içinde tereyağı ve peynir gibi malzemelerle zenginleştirilmiş püreler halini alabilir. Bu eklemeler polentayı daha lezzetli ve doyurucu bir hale getirir. Peki, pratikliğiyle İtalyan mutfağının vazgeçilmezi olan bu meze nasıl yapılır? İşte nefis polenta tarifi...

Pratikliğiyle İtalyan mutfağının vazgeçilmez mezesi sofralarınıza renk katacak: Polenta tarifi...

POLENTA TARİFİ

Malzemeler:

4 su bardağı su

1 su bardağı mısır irmiği

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz zerdeçal

75 gram tereyağı

100 gram rendelenmiş eski kaşar peyniri

Pratikliğiyle İtalyan mutfağının vazgeçilmez mezesi sofralarınıza renk katacak: Polenta tarifi...

POLENTA MEZESİ YAPILIŞI

Polenta için, bir tencerenin içerisine su, tuz ve zerdeçalı koyarak kaynatın.

Su kaynamaya başladığında ocağı kısık ateşe alın ve karışıma mısır irmiğini ekleyin.

Su tekrar kaynayana kadar karıştırın. 

Su kaynadığında ocağın altını kısın ve ortalama 25 dakika pişirin.

Pişme süresi boyunca ara ara karıştırmanızda fayda var.

Pişirme işleminin sonlarına doğru rendelenmiş kaşar peyniri ve tereyağını da ekleyin ve 5 dakika daha pişirin.

Hazırladığınız polentayı kaselere veya servis tabağına koyarak sunabilirsiniz. 

Afiyet olsun!

Polenta püf noktası: 

Eski kaşar yerine taze kaşar, gravyer veya parmesan peyniri de kullanabilirsiniz.

Polentayı tek seferde tüketemezseniz, üzerini streçleyerek buzdolabında muhafaza edin. 

Tekrar tüketeceğinizde fırında ya da mikro dalgada ısıtın.

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