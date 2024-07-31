Anadolu'nun unutulmaz lezzeti: Keşkek tarifi

Anadolu’nun en eski ve unutulmuş lezzetlerinden biri olan Keşkek, özel günlerde ve bayramlarda sofraları süsler. İşte, geleneksel Keşkek tarifi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.07.2024 - 20:33
Anadolu'nun unutulmaz lezzeti: Keşkek tarifi
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Anadolu mutfağı, zengin tarihi ve kültürel mirasıyla birçok eşsiz lezzet barındırır. Ancak zamanla bazı yemekler unutulmaya yüz tutmuştur. Bu eşsiz lezzetlerden biri de Keşkek’tir. Özel günlerde ve bayramlarda yapılan Keşkek, dayanışmanın ve paylaşmanın simgesidir. İşte, geleneksel Keşkek tarifi!

KEŞKEK TARİFİ

Malzemeler

  • 500 gram buğday
  • 500 gram kuzu eti (tercihen kemikli)
  • 2 litre su
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz
  • Karabiber

Yapılış

  1. Buğdayı bir gece önceden suya koyarak bekletin. Ertesi gün, suyu süzüp buğdayı iyice yıkayın.
  2. Kuzu etini tencereye koyun ve üzerine su ekleyin. Orta ateşte et yumuşayana kadar pişirin. Pişen eti tencereden çıkarıp küçük parçalara ayırın.
  3. Yıkanmış buğdayı etin piştiği suya ekleyin ve kısık ateşte buğday yumuşayana kadar pişirin. Buğday piştikten sonra, etleri buğdayın üzerine ekleyin ve karıştırın.
  4. Ayrı bir tavada tereyağını eritip tuz ve karabiber ekleyin. Bu karışımı keşkeğin üzerine dökün ve iyice karıştırın.
  5. Keşkek’i tabaklara servis edin ve üzerine arzuya göre tereyağı gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.

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