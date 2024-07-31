Anadolu'nun unutulmaz lezzeti: Keşkek tarifi

Yayınlanma: 31.07.2024 - 20:33

Güncelleme: 31.07.2024 - 20:33

Anadolu mutfağı, zengin tarihi ve kültürel mirasıyla birçok eşsiz lezzet barındırır. Ancak zamanla bazı yemekler unutulmaya yüz tutmuştur. Bu eşsiz lezzetlerden biri de Keşkek’tir. Özel günlerde ve bayramlarda yapılan Keşkek, dayanışmanın ve paylaşmanın simgesidir. İşte, geleneksel Keşkek tarifi!

KEŞKEK TARİFİ

Malzemeler

500 gram buğday

500 gram kuzu eti (tercihen kemikli)

2 litre su

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

Yapılış